Šrilanški premier Ranil Vickremesinghe je sporočil, da so večino islamističnih skrajnežev, povezanih z napadi, ubili ali aretirali.

Bombne napade na velikonočno nedeljo je v Šrilanki izvedla "majhna, a dobro organizirana skupina", je sporočil Vickremesinghe. "Večina jih je bila aretiranih. Nekateri so umrli. Zdaj se lahko vrnemo v normalno življenje. Vsi bi morali pomagati pri obnavljanju normalnega življenja skupnosti."

Napadalci so pred tednom dni za tarčo bombnih napadov izbrali tri cerkve in tri hotele. Med žrtvami je najmanj 40 tujcev.

Od napadov so oblasti pridržale več kot 150 ljudi, našli in zasegli so tudi še več kosov orožja in eksploziva. Med aretiranimi v zadnjih dneh je sicer tudi brat dveh samomorilskih napadalcev, ki sta napade izvedla na velikonočno nedeljo.

Eksplozija v zatočišču napadalcev

Vickremesinghe je tudi potrdil, da je v eksplozijah v domnevnem zatočišču napadalcev v petek zvečer umrlo 15 ljudi. Takrat so se razstrelili trije samomorilski napadalci. Med preživelimi v petkovi eksploziji sta žena in štiriletna hčerka domnevnega organizatorja napada Mohameda Zaharana. Zaharanov oče in dva brata naj bi v tej eksploziji umrli.

Premier je napovedal še zaostrovanje zakonodaje, da bi preprečili nadaljnje napade. "Številni tujci v naši državi delajo kot učitelji brez delovnih vizumov. V posvetovanju z ministrstvom za muslimanske religiozne zadeve in ministrstvom za notranje zadeve jih bomo izgnali iz države," je napovedal.

Premier se je tudi zahvalil muslimanski skupnosti za namige, ki so jih njeni pripadniki oblastem dali v povezavi z radikalnimi skupinami. Šrilanška vlada je v soboto uporabila zakonodajo za izredne razmere in prepovedala skrajno skupino National Thowheeth Jama'ath (NTJ), ki naj bi izvedla velikonočne napade.

Bo ostalo samo pri besedah?

Nadškof mesta Kolombo, kardinal Malcolm Ranjith, pa je izrazil zaskrbljenost, da oblasti odgovornih za napade ne bodo pripeljale pred roko pravice. Ob tem je spomnil, da so številni odmevni uboji v državi v zadnjih 30 letih ostali nerazrešeni. "Obstaja določen sum med našimi ljudmi, da postopki ne bodo pripeljani do konca, da bo ostalo pri besedah ... če so (oblastniki) iskreni, morajo izvesti temeljito preiskavo," je poudaril.

Kardinal je slišal, da naj bi predsednik države Maithripala Sirisena imenoval komisijo za preiskavo napada. "Ne vemo pa, ali je komisija imela kakšno zasedanje. Absolutno nič, z nami se niso posvetovali. Bojimo se, da bo ta komisija morda polomija," je dejal na spominskem bedenju, ki ga je pripravilo državno medijsko podjetje.

Ranjith je bil kritičen tudi do oblasti, saj te niso delile obveščevalnih informacij, ki so svarile pred napadi na kristjane, s krščansko skupnostjo. "Če bi me posvarili, bi odpovedal velikonočne slovesnosti," je dejal pri zasebni maši, ki jo je daroval danes in jo je prenašala državna televizija.

Vse javne maše so do preklica zaradi strahu pred novimi napadi odpovedane.