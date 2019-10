Turčija je na začetku oktobra vdrla na ozemlje sosednje države. Foto: EPA

"Umik oboroženih sil z ozemlja, kjer bi moral biti vzpostavljen varnostni koridor, je bil končan pred rokom," je med obiskom v Armeniji izjavil ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

Rusija in Turčija sta pretekli teden sklenili dogovor, da bosta ruska vojaška policija in sirska mejna straža omogočili umik pripadnikov kurdske milice Ljudske zaščitne enote (YPG) s 30-kilometrskega območja ob sirsko-turški meji. Državi, ki v sirskem konfliktu podpirata nasprotni strani, sta dogovor dosegli po maratonskih pogovorih med predsednikoma Recepom Tayyipom Erdoganom in Vladimirjem Putinom v črnomorskem letovišču Soči.

Predtem so prvič od začetka turške ofenzive proti YPG-ju na severovzhodu Sirije pred tremi tedni z območja poročali o spopadih med turško in sirsko vojsko. Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da potekajo srditi spopadi južno od obmejnega mesta Ras al Ajn in da je bilo ubitih šest sirskih vojakov.

Turška vojska s topništvom obstreljuje enote sirske vlade, na obrobju vasi Al Asadija pa poteka obstreljevanje s strojnicami, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz observatorija, ki podatke pridobiva s terena.

Enote vojske sirskega predsednika Bašarja Al Asada so se na območje vrnile po nekaj letih, potem ko so se kurdske sile po umiku ameriških sil zaradi turške ofenzive umaknile z območja. Od takrat so poročali o občasnih spopadih med sirsko vojsko in sirskimi uporniškimi silami, ki podpirajo Ankaro, ne pa tudi s turško vojsko.

Ankara je sicer ofenzivo po dogovoru z Rusijo, ki podpira Al Asada, prekinila pred tednom dni, vendar z območja poročajo o občasnih spopadih, predvsem okoli sirskega obmejnega mesta Ras al Ajn, južno od katerega leži omenjena vas.