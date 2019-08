Glavna tema pogovorov je bilo dogajanje v Idlibu v Siriji. Foto: Reuters

Putin je sporočil, da sta z Erdoganom začrtala dodatne skupne ukrepe za izkoreninjenje teroristov v pokrajini Idlib, "s čimer se bo normaliziral položaj v vsej Siriji".

Erdogan je bil kritičen do ofenzive sirskih sil, ki jih podpira Rusija. Napadi so po njegovih besedah "na žalost prekinili mir, ki smo ga vzpostavili v Idlibu". Moskva in Ankara sta septembra lani sklenili dogovor o vzpostavitvi demilitariziranega območja.

Putin je na skupni novinarski konferenci z Erdoganom vztrajal, da je treba z območja odstraniti teroristične skupine, s čimer je podprl stališče sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

Z Erdoganom sta se po Putinovih besedah dogovorila, kako se lotiti situacije v Idlibu, pri čemer pa se ni spuščal v podrobnosti.

Erdogan oster do sirske vlade

Erdogan ni potrdil, da je bil dosežen kakšen konkreten dogovor, je bil pa oster do sirske vlade. Po njegovih besedah je "nesprejemljivo, da režim seje smrt med civilisti, iz zraka in z zemlje, z izgovorom boja proti terorizmu".

Turški predsednik je še dejal, da je bilo od začetka ofenzive sirskih sil v maju ubitih 500 civilistov, več kot 1.200 je ranjenih, 3,5 milijona Sircem pa grozi nova humanitarna katastrofa, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



V zadnjih dneh je na območju prišlo tudi konfrontacij med sirsko in turško vojsko, ki na območju podpira nekatere skupine, kot je denimo Nacionalna armada (NA).

Voditelja sta se strinjala, da bi Sirija morala ostati združena kot država. Putin je poudaril, da bi bila vzpostavitev varnega območja na turški meji dobra za sirsko ozemeljsko celovitost. V Turčiji za sredino septembra načrtujejo tristranske pogovore med Rusijo, Turčijo in Iranom.

Turčija si želi sodelovati na področju vojaške industrije

Erdogan si je ogledal bojna letala suhoj Su-57. Foto: Reuters

Erdogan je sporočil, da si Turčija želi nadaljevati sodelovanje z Rusijo na področju vojaške industrije, kar vključuje tudi vojaška letala. Turčija je julija že prejela prve dele ruskega protiletalskega sistema S-400. Nakupu je sledilo ogorčenje ZDA, ki so odpovedale pogodbo s Turčijo o prodaji lovcev F-35.