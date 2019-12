Iz Idliba bežijo tudi tisti, ki so se v to provinco zatekli zaradi spopadov drugod. Foto: Reuters

V Idlibu sirske in ruske sile izvajajo silovite napade. Po množičnem odhodu prebivalcev med 12. in 25. decembrom je regija Maret al Numan na jugu Idliba "skoraj prazna", je sporočila humanitarna agencija Združenih narodov OCHA.

Glavna avtocesta, ki povezuje jug province Idlib z njenim severom, je polna tovornjakov s civilisti, ki bežijo z območja spopadov. Bežijo večinoma proti severu in v begunska taborišča na sirsko-turški meji.

Nespoštovanje avgustovskega premirja

Sirske sile ob podpori ruskih letal od sredine decembra izvajajo silovite napade na džihadistične upornike na jugu province, čeprav je bil v avgustu dosežen dogovor o prekinitvi ognja in kljub pozivom Turčije, Francije in ZN-a k zmanjšanju napetosti. Turčija v pogovorih z Moskvo skuša doseči tudi novo prekinitev ognja.

V provinci živi okoli tri milijone ljudi. Foto: Reuters

Ob podpori letalskih napadov sirske sile napredujejo na kopnem. Od 19. decembra so v spopadih z džihadisti, ki so na obeh straneh zahtevali več sto smrtnih žrtev, sirske sile zavzele več deset mest in vasi. Sedaj so tako manj kot štiri kilometre od mesta Maret al Numan, enega od večjih urbanih centrov Idliba. Ljudje na območju množično bežijo pred bližajočimi se spopadi, je sporočila OCHA.

Sirski režim nadzoruje 70 odstotkov ozemlja v državi

Provinco Idlib večinoma nadzira z Al Kaido nekdaj povezana milica Hajat Tahrir al Šam. Njeni voditelji so ta teden džihadiste in z njimi povezane upornike pozvali, naj gredo na frontne linije in se zoperstavijo režimu in ruskim okupatorjem.

V provinci živi okoli tri milijone ljudi, ki so se na območje zatekli tudi iz drugih delov Sirije. Režim v Damasku, ki ima nadzor nad 70 odstotki ozemlja Sirije, je že večkrat obljubil, da bo prevzel nadzor tudi v Idlibu.

Ob podpori Moskve je sirski režim ofenzivo na Idlib začel aprila. V spopadih je bilo ubitih okoli tisoč civilistov, z domov je zbežalo več kot 400.000 ljudi.

Vojna v Siriji je v več kot osmih letih doslej zahtevala že več kot 370.000 življenj.