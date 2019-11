Erdogan je med drugim zavrnil Macronove kritike turške ofenzive na severu Sirije – prepričan je, da ima Turčija pravico do posredovanja v Siriji, saj imata skupno mejo. "Kaj pa tebe briga Sirija? Skači gor in dol, kolikor hočeš. Ampak slej ko prej boš moral začeti spoštovati pravico Turčije, da se bojuje proti terorizmu. Druge poti ni," je dejal Erdogan. Foto: Reuters

Macron je v nedavnem pogovoru za britanski tednik Economist ocenil, da je Nato zaradi nepredvidljivosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in težavnega odnosa s Turčijo "možgansko mrtev", pri čemer je spomnil, da se ne ZDA ne Turčija niso z evropskimi zaveznicami posvetovale glede nedavne "nore" turške ofenzive na severu Sirije.

Kljub viharju, ki ga je s svojimi besedami povzročil, pa Macron izjav ni umaknil. Še več, pred dnevi jih je osebno ponovil generalnemu sekretarju zveze Jensu Stoltenbergu, pri tem pa dodal, da so bile mišljene kot budnica.

Zdaj pa se je na izjave odzval še turški predsednik – prihodnji teden naj bi se voditelji držav članic namreč sešli na vrhu zveze Nato, Erdogan pa je Macronu že prej povedal, kaj si misli o trditvah: "Gospodu Macronu iz Turčije sporočam – in to bom ponovil na vrhu Nata: najprej bi moral preveriti, ali ni morda on možgansko mrtev."

"Kaj pa tebe briga Sirija? Skači gor in dol, kolikor hočeš. Ampak slej ko prej boš moral začeti spoštovati pravico Turčije, da se bojuje proti terorizmu. Druge poti ni," je francoskemu kolegu med drugim zabrusil Erdogan. "Verjemite mi, Macron je zelo neizkušen. Pojma nima, kaj je to boj proti terorizmu. Zato so rumeni jopiči zasedli Francijo," je po poročanju AFP-ja še dodal turški predsednik.

Francija se je na Erdoganove besede že burno odzvala in na zagovor poklicala turškega veleposlanika v Parizu. "Bodimo jasni, to niso trditve, to so žalitve," je za Reuters dejal predsednikov svetovalec in dodal, da Macron pričakuje odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo Francija in drugi zavezniki.