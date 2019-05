Decembra lani ji poslanci nezaupnice niso izglasovali. Foto: AP

Po poročanju BBC-ja bi lahko namreč več ministrov sledilo vodji predstavniškega doma in ministrici za parlamentarna vprašanja Andrei Leadsom, ki je stolček prostovoljno izpraznila v sredo. Kot je dejala Leadsomova, ne verjame, da bo pristop, ki ga je ubrala vlada, pripeljal do brexita in uresničil voljo Britancev na referendumu iz leta 2016. Dodala je še, da novi sporazum, ki ga je Mayeva predstavila v torek, ni bil dobro usklajen z drugimi člani vlade, zato je "razpadla kolektivna odgovornost".

Po poročanju The Timesa se bo Mayeva v petek le poslovila z Downing Streeta 10, za odhod pa naj bi se odločila prav zaradi upora ministrov glede zadnje različice sporazuma o brexitu. Časopis, ki ne navaja nobenega vira za to trditev, piše, da se je premierka uprla temu, da bi odstopila v sredo zvečer. Vztrajala je, da bo danes, ko v državi potekajo volitve v Evropski parlament, sodelovala v kampanji za evropske volitve.

Zavezniki premierke po pisanju Timesa verjamejo, da bo odstop naznanila v petek po srečanju z Grahamom Bradyjem, vodjo parlamentarnega odbora 1922, v katerem so konservativni poslanci in odloča o glasovanju o nezaupnici predsednici vlade. Poleg Leadsomove so še nekateri drugi ministri BBC-jevim novinarjem dejali, da Mayeva ne more več biti premierka. Mayeva je odstop Leadsomove komentirala z besedami, da ji je žal, da je izgubila "nekoga s takšno strastjo, voljo in iskrenostjo".

Kdaj in pod kakšnimi pogoji bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo, še vedno ni znano. Foto: AP

Z novim predlogom ni zadovoljila nikogar

Premierka je bila potisnjena v kot, potem ko tako v svoji konservativni stranki kot med opozicijskimi poslanci ni dobila zadostne podpore za svoj najnovejši predlog dogovora o brexitu. Mayeva je v novem dogovoru, ki ga je predstavila v torek, med drugim obljubila nova zagotovila pravic delavcev, varstva okolja, irsko varovalo in carinski kompromis. Če ga bodo podprli, je poslancem obljubila glasovanje o novem referendumu o brexitu.

Mayeva je ob tem tudi pozvala parlament, naj podpre njen novi predlog, da bi "dostavili brexit". Poudarila je, da pomeni ta sporazum, o katerem naj bi poslanci glasovali junija, zadnjo priložnost za to. Če ga bodo zavrnili, bo Veliki Britaniji ostala samo še "slepa ulica".

Številne koncesije, ki jih je predstavila Mayeva, so po mnenju poznavalcev namenjene laburističnim poslancem. A vodja laburistov Jeremy Corbyn je že v torek zvečer napovedal, da izstopnega sporazuma oziroma ustreznega zakona ne bo podprl, saj samo pogreva tisto, o čemer so že govorili, in ne vidi možnosti, da bi ga parlament podprl. V parlamentu je poudaril, da je novi dogovor "poln nasprotij", in ponuja malo novega. Po njegovih besedah je težko sklepati dogovore z nekom, ki bo samo še nekaj dni na položaju. Mnogi drugi opozicijski poslanci, tudi poslanci premierkine konservativne stranke, so že napovedali, da sporazuma ne bodo podprli.

Parlament že trikrat zavrnil sporazum

Nazadnje so konservativci nezaupnico Mayevi zavrnili decembra lani, tako da po trenutnih pravilih do decembra letos ne morejo znova glasovati o tem. A pravila bi lahko spremenili.

Britanski poslanci so sicer doslej že trikrat zavrnili sporazum Mayeve z Brusljem o brexitu, uspel pa ni niti njen poskus, da bi z laburisti našla kompromis.