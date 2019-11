Vladno ponudbo o postopnem 10,4-odstotnem dvigu plač za učitelje v osnovnih in srednjih šolah je zavrnilo več kot 95 odstotkov udeležencev v osnovnih šolah ter nekaj manj kot 89 odstotkov v srednjih šolah. Proti je bilo tudi 69 odstotkov nepedagoškega osebja, zaposlenega v znanosti in visokem izobraževanju.

Najprej je bila stavka krožna, od prejšnjega torka pa poteka v vseh šolah. Foto: Reuters

Kot smo poročali, je vlada po maratonskih pogajanjih s sindikati sklenila dogovor, da jim ponudi zvišanje dodatkov na plače za pet odstotkov po modelu 3 + 1 + 1, ob zvišanju osnovne plače za 6,12 odstotka, ki velja za vse javne in državne uslužbence. V Banskih dvorih so napovedali tudi izdelavo analize in ureditev razmerij med koeficienti v javnih službah.

Predsednica sindikata hrvaških učiteljev Sanja Šprem je dejala, da vztrajajo pri koeficientih, ker ne gre zgolj za izražanje materialnih zahtev, temveč tudi za "koeficient dostojanstva".

Ob tem so sindikati napovedali nadaljevanje splošne stavke v osnovnih in srednjih šolah, občasno pa tudi na fakultetah. Sporočili so tudi, da se krepijo različni politični pritiski in grožnje učiteljem, da bi prekinili stavko. Večji del javnosti sicer stavko učiteljev podpira.

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je pred današnjo objavo izidov sindikalnega referenduma napovedal, da bodo povabili sindikate na pogovore, ki so bili napovedani za danes ob 16. uri.

Z današnjim dnem so v hrvaških osnovnih in srednjih šolah zaradi stavke izgubili že 15 delovnih dni. Sprva je bila stavka krožna, vsak dan v drugih županijah, od prejšnjega torka pa poteka na območju celotne države.

Po napovedih ministrice za znanost in izobraževanje Blaženke Divjak so vsem šolam poslali možnosti za nadomeščanje zamujenega pouka.