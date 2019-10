Zakon namreč predvideva, da morajo vinjeni vozniki obvezno sodelovati v posebnem programu, v nasprotnem primeru pa ostanejo brez vozniškega dovoljenja.

Alkoholizirani vozniki pomagajo v ustanovah, kjer obravnavajo poškodovane ali umrle v prometnih nesrečah (fotografija je arhivska). Foto: EPA

Poseben program traja tri mesece, vključuje pa 12 srečanj, v okviru katerih tisti, ki so storili prometni prekršek, pomagajo v bolnišnicah na oddelkih, kjer zdravijo poškodovane v prometnih nesrečah. Predvideno je tudi delo v mrtvašnici.

Program: umivanje trupel in odstranjevanje notranjih organov

Program že izvajajo v moldavski prestolnici Kišinjov. Pred kratkim se ga je udeležilo šest moških, kaznovanih zaradi vožnje pod vplivom alkohola. V mrtvašnici so pomagali umivati trupla in sodelovali pri obdukciji tako, da so odstranjevali notranje organe. Program v Moldaviji izvajajo od maja letos.

Vonj razpadajočega človeškega mesa za vedno v nosu

"Ta izkušnja me je spodbudila, da nikoli več ne sedem za volan pijan. To je bila dobra lekcija. Mislim, da mi bo smrad razpadajočega človeškega mesa za vedno ostal v nosu," je dejal eden od sodelujočih.

Vsak četrti smrtni primer v Moldaviji povezan z alkoholom

Po zadnjih podatkih Svetovne banke iz leta 2016 v Moldaviji osebe, ki so starejše od 15 let, povprečno na leto popijejo 15,2 litra čistega alkohola, kar je približno 167 steklenic vina. Prav tako je v državi vsak četrti smrtni primer povezan z alkoholom, medtem ko je svetovno povprečje eden od 20.

Pričakovana življenjska doma za moške v Moldaviji je 68, za ženske pa 75 let. Evropsko povprečje je 79 let za moške in 84 let za ženske.