Kosovska policija je zasegla brezpilotna letalnika, zastavo, transparent, nože in pirotehniko. Foto: Reuters

Češka nogometna zveza je sporočila, da so šest moških in dve ženski aretirali blizu prištinskega stadiona, kjer je popoldne potekala kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo naslednje leto.

Kot poroča Guardian, je policija zasegla brezpilotna letalnika, srbsko zastavo in omenjeni transparent, pa tudi pirotehniko in nože, ki so bili v dveh avtomobilih s češkimi registrskimi tablicami.

Češko zunanje ministrstvo je potrdilo aretacije, vseh osem aretiranih je bilo v soboto zjutraj že izpuščenih. Eden izmed aretiranih ima tudi srbsko državljanstvo.

Skupina kosovskih navijačev Dardanet je pozvala podpornike reprezentance, naj pokažejo "zrelost in vzdržanost", dodali pa so, da bi kakršen koli incident škodoval Kosovu.

Oktobra 2014 je bila po incidentu z brezpilotnikom, ki je nad beograjskim stadionom nosil zastavo Velike Albanije, prekinjena kvalifikacijska tekma med Srbijo in Albanijo. Takrat je bila zmaga dodeljena Albaniji.

Kosovo je razglasilo neodvisnost februarja leta 2008, a je Srbija ni priznala, Kosovo pa še ni postalo članica ZN-a.