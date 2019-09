Vučić je začel omenjati možnost priznanja neodvisnosti Kosova. Foto: EPA

"Naš položaj sploh ni lahek. Albanci pričakujejo, da bodo dobili potrditev tega, kar mislijo, da so popolnoma dobili. Na čisto nič manj ne želijo pristati, saj ne želijo priznati, da brez Srbije njihova država ne bo nikoli konsolidirana. Seveda bo največji pritisk na Srbijo. A Srbija ne more priznati neodvisnosti, če ne pride do kompromisne rešitve," je na novinarski konferenci po srečanju z ameriškima senatorjema Ronom Johnsonom in Chrisom Murphyjem po poročanju srbskega portala danas.rs dejal Vučić.

"Srbija se lahko o vsem pogovarja, samo če se bo našla kompromisna rešitev," je dodal Vučić.

Predsednik Srbije je še dejal, da bi morali zaradi dogovora obe strani enako izgubiti in enako dobiti. "Okrevanje odnosov Srbov in Albancev ter doseganje trajnega miru med dvema največjima narodoma na Zahodnem Balkanu bi bila zelo koristna, ne samo za ta dva naroda, ampak tudi za vse ostale narode, ki živijo na tem prostoru," je dejal.

Johnson in Murphy sta v Beogradu tako kot že pred tem na obisku v Prištini poudarila, da so v procesu dialoga nujni kompromisi in žrtvovanje na obeh straneh. Potencialne prednosti pa bodo za obe strani večje od tistega, kar bi morda izgubili med pogajanji, sta dodala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.