Skupina pravnih strokovnjakov pod vodstvom Amal Clooney. Foto: Reuters

V Londonu se je prvič sešel neodvisni visoki panel pravnih strokovnjakov pod vodstvom britanske odvetnice Amal Clooney. Nudili bodo pravno pomoč in podporo novinarjem, ki bodo kazensko preganjani zaradi svojega dela, so sporočili z zunanjega ministrstva Slovenije.

Eden izmed govornikov na konferenci je bil slovenski zunanji minister Miro Cerar, ki je podprl oblikovanje kontaktne skupine za medijsko svobodo.

Hunt: "Medijska svoboda je univerzalna vrednota." Foto: Reuters

Za podporo panelu so na konferenci vzpostavili Globalni sklad za zaščito medijev, za katerega bo Slovenija prispevala del sredstev. Sklad bo namenjen tudi usposabljanju novinarjev in sodno preganjanim novinarjem.

"Medijska svoboda ni zahodna vrednota, temveč univerzalna vrednota. Družbo osvobodi zlorabe moči," je na konferenci dejal britanski zunanji minister Jeremy Hunt in oznanil 600.000 funtov (667.000 evrov) britanske donacije letno, poroča Guardian.

Cerar: "Slovenija zrasla ob zahtevah po svobodnih medijih"

Cerar je na konferenci poudaril, da "Slovenija, ki je zrasla ob zahtevah po svobodnih medijih, v Unescu, Svetu Evrope, EU-ju in ZN-u vztrajno opozarja na pomen zaščite novinarjev in neodvisnega novinarstva za zdravje družb". Udeležence je tudi seznanil s spremembami slovenske medijske zakonodaje, ki jih je predlagalo ministrstvo za kulturo. Zakonodaja naj bi bila "prilagojena novi digitalni medijski stvarnosti in se loteva problematike koncentracije lastništva medijev in socialne varnosti novinarjev".

Konference se je iz Slovenije udeležila tudi generalna direktorica direktorata za medije Tamara Vonta.

Spomin na umor Hašokdžija

Govorci so spomnili na nepojasnjen umor Hašokdžija. Foto: Reuters

Konferenco zaradi krčenja medijske svobode in slabšanja varnosti novinarjev po svetu organizirata zunanji ministrstvi Združenega kraljestva in Kanade. Govorci so spominjali na umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija in kritizirali delovanje savdskih oblasti.

Amal Clooney je bila kritična do svetovnih voditeljev zaradi mlačnega odziva na umor Hašokdžija.

"Moramo priznati, da imamo veliko prednostnih nalog. Ustvarjati moramo delovna mesta za ljudi in zagotoviti varnost. Način za doseganje rezultatov se razlikuje od države do države. V nekaterih državah je prav, da se stvari razkrijejo javno, v drugih pa prek zasebnih stikov. Ključna stvar je, da nekaj storiš, ne pa ničesar," je dogajanje okoli umora Hašokdžija in odziva savdskih oblasti po poročanju Guardiana diplomatsko komentiral Hunt.

Cenzura na Kitajskem

Britanski zunanji minister je opozoril tudi na omejevanje svobode medijev na Kitajskem in dejal, da Kitajska zaposluje na milijone ljudi za cenzuro vsebine, produkcijo lažnih objav na družbenih medijih in manipuliranje spletnih vsebin. Kitajska je prejšnji mesec začela s čiščenjem medmrežja, v sklopu katerega je zaprla 10.000 uporabniških računov ponudnikov novic z domnevno senzacionalno, vulgarno ali politično škodljivo vsebino, poroča Reuters.

Amal Clooney je okrcala ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi njegovega odnosa do novinarjev: "ZDA imajo voditelja, ki ponižuje medije, zaradi česar so novinarji po vsem svetu ranljivejši za zlorabe."

V letu 2018 je po podatkih Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) na delu umrlo 94 novinarjev oziroma medijskih delavcev. Že tretje leto zapored je po svetu po podatkih odbora za zaščito novinarjev (CPJ) zaprtih najmanj 251 novinarjev; največ v Turčiji, na Kitajskem in v Egiptu.

Prepoved za RT in Sputnik

Britansko zunanje ministrstvo zaradi "dejavne vloge pri širjenju dezinformacij" udeležbe na konferenci ni dovolilo novinarjem ruskih državnih medijev Russia Today in Sputnik, poroča britanski Guardian.