Nemška vojska se spoprijema s skrajnimi desničarji v svojih vrstah. Foto: EPA

Nemško vojsko tako pretresa nov neonacistični škandal, tokrat v poveljstvu specialnih enot (KSK), poroča časopis Bild am Sonntag.

Kot poročanje časopisa prenaša nemški portal Deutsche Welle, obstaja močan sum, da je častnik v posebnih enotah vpleten v skrajno desničarsko sceno.

Vojaška protiobveščevalna služba je opravila večmesečno preiskavo. Častnika, ki je služil tudi v Afganistanu, je služba na skrivaj preiskovala, potem ko jih je nekdo obvestil o njegovih dejavnostih.

Protiobveščevalna služba je predlagala, da častnika nemudoma odstranijo iz poveljstva specialnih enot in se mu prepove služenje v vojski. Zapustil naj bi jo ta teden.

V okviru preiskave so obtožili tudi dva pripadnika specialnih enot, in sicer nacističnega pozdrava na zasebni zabavi, ki jo je priredil osumljeni častnik. Takšne geste in nacistični simboli so v Nemčiji prepovedani.

Eden od vojakov je bil pred tedni suspendiran in mu ni več dovoljeno nositi uniforme, drugega vojaka še preiskujejo.

Obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je dejala, da jemlje vojska te primere "zelo, zelo resno". Obljubila je stroge ukrepe proti skrajnežem v vojaških vrstah.

"Za skrajneže ni prostora v vojski," je dejala v nedeljo med obiskom Kosova. Dodala je, da ima poveljstvo posebnih enot "posebno odgovornost nasprotovati kakršnim koli nagnjenjem k radikalizmu". Posebne enote so odgovorne za reševanje ugrabljenih ljudi in talcev ter za spopadanje s terorizmom na tujem.

Več obtožb desničarskega ekstremizma

Nov škandal stopnjuje pritisk na vojsko, saj je bilo v zadnjih mesecih več vojakov obtoženih desničarskega ekstremizma.

Vodja vojaške protiobveščevalne službe Christof Gramm je pred kratkim dejal, da trenutno preiskujejo 20 pripadnikov elitne enote zaradi sumov povezav z desničarskimi skrajneži.

Zaskrbljenost glede neonacistov znotraj nemške vojske se je povečala po aprilu 2017, ko je bil častnik obtožen načrtovanja terorističnega napada, za katerega je upal, da bodo obtožili islamiste.