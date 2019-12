Letošnje Nobelove nagrade bodo 15 prejemnikom na šestih področjih, med njimi pisatelju Petru Handkeju, podelili danes v Stockholmu in Oslu. Foto: Reuters

Nagrade za kemijo, medicino, fiziko, književnost in ekonomijo bodo podelili na slovesnosti v Stockholmu. Čeprav so nagrajence razglasili že oktobra, nagrade že od leta 1901 slavnostno podeljujejo 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela.

Etiopski premier Abij Ahmed bo v Oslu prejel Nobelovo nagrado za mir, in sicer za svoja prizadevanja za mir s sosednjo Eritrejo. Letošnji dobitniki Nobelove nagrade za kemijo so Američan John B. Goodenough, Britanec M. Stanley Whittingham in Japonec Akira Yoshino za razvoj litij-ionske baterije. Nagrada za fiziko gre v roke Američana kanadskega rodu Jamesa Peeblesa ter Švicarjev Michela Mayorja in Didiera Queloza za prispevek k razumevanju razvoja vesolja in mesta Zemlje v njem.

Podelitev se je začela ob 16.20, prenos lahko spremljate v spodnjem videu:

Nobelova nagrajenca za medicino so Američana William G. Kaelin in Gregg L. Semenza ter Britanec Peter J. Ratcliffe za odkritja, kako celice občutijo kisik in se mu prilagajajo. Nobelovo nagrado za ekonomijo bodo prejeli Abhijit Banerjee, Esther Duflo in Michael Kremer za raziskave na področju boja proti revščini.

Letos bosta podeljeni dve Nobelovi nagradi za književnost

Letos bodo v roke nagrajencev predali tudi dve Nobelovi nagradi za književnost, saj je lani niso podelili. Nobelova nagrajenka za leto 2018 je poljska pisateljica Olga Tokarczuk, za letošnje leto pa avstrijski pisatelj Peter Handke, pri katerem so se pojavili pomisleki, ali je zaradi podpore pokojnemu srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću primeren lavreat. Leta 2006 je imel na Miloševićevem pogrebu tudi govor.

Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. Ustvaril je obsežen opus del v različnih žanrih in se uveljavil kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi po drugi svetovni vojni. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih pisateljev v nemščino. Veliko in pogosto potuje po svetu. Od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu.

Prejel je številne nagrade, med njimi nagrado Georga Büchnerja (1973), vilenico (1987), veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo (1987) in nagrado Franza Kafke (2009).

Protesti v Stockholmu

Ob današnji izročitvi Nobelove nagrade Petru Handkeju, ki je v preteklosti izražal močno solidarnost s Srbijo in po mnenju njegovih kritikov zmanjšal pomen ali zamolčal vojne zločine, ki so jih med vojno v nekdanji Jugoslaviji zagrešili pripadniki srbskih enot v BiH-u, so v Stockholmu napovedani tudi protesti. Bojkot slovesne podelitve so napovedali še Kosovo, Albanija in Turčija. Švedska akademija je prepričana, da Handke ni vojni hujskač. "Nismo našli dokaza, da bi se Peter Handke poklonil prelivanju krvi, častil pošast ali zanikal vojne zločine, ko se je leta 2006 udeležil pogreba Slobodana Miloševića," je pred dnevi povedal tiskovni predstavnik švedske akademije Mats Malm.

Napis v Sarajevu: Sram vas bodi !

Protesti v Sarajevu 5. novembra pred švedskim veleposlaništvom. Foto: Reuters

V središču Sarajeva na stavbi City Center pa se je pojavil napis Sram vas bodi!, ki je bil opremljen s podobo pisatelja in lobanjami. Po poročanju spletnega portala Klix.ba je napis naročilo Združenje žrtev in očividcev genocida.

"Evropski parlament je v 21. stoletju sprejel štiri resolucije, ki določajo, da se zločin, kot je bil genocid v Srebrenici, ne bo nikoli več zgodil na evropskih tleh in da Srbija kot glavna zanikovalka genocida ne bo sprejeta v Evropsko unijo, dokler ne preneha zanikati genocida v Srebrenici ter ne sprejme in začne izvajati sodbe sodišča Združenih narodov za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji," je portal navedel izjavo združenja.

Avstrijska nacionalna knjižnica pripravila spletno razstavo o Handkeju Avstrijska nacionalna knjižnica je pripravila spletno razstavo o delu Petra Handkeja z naslovom Iz arhiva. Razstava predstavi pisateljevo življenjsko in ustvarjalno pot od njegovih prvih objav leta 1966 pa vse do novice, da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Med drugim je mogoče videti pisateljeve zapiske s svinčnikom, ki jih dopolnjujejo risbe, krtačne odtise z ekspresivnimi korekturami, polaroidne fotografije, beležnice in zvezek, v katerega je pisatelj zapisoval slovenske besede in njihov pomen v nemščini.



Omenjeno gradivo je bilo med letoma 2011 in 2015 izhodišče za Raziskovalno platformo Peter Handke in spletno stran Handkeonline. Obe sta oktobra, ob razglasitvi Handkeja za dobitnika Nobelove nagrade za književnost, našteli več kot 75.000 obiskov.

Handke se je ovil v medijski molk

Tri tedne pred podelitvijo nagrade je 76-letni pisatelj za nemški časopis Die Zeit dejal, da se je med vojno na območju nekdanje Jugoslavije postavil na stran Srbije, ker je šlo za "pravičnost". "Nobene besede o tem, kar sem napisal o Jugoslaviji, ni mogoče ovaditi, niti ene same. To je literatura," je njegove besede povzela nemška tiskovna agencija DPA.

Še pred tem je napovedal, da ne bo več odgovarjal na vprašanja novinarjev, ko so ga ti vprašali za odziv na obtožbe, da je v času vojne v Jugoslaviji ignoriral vojne zločine v Srbiji. "Vsi postavljajo vprašanja, takšna kot vi, nihče, ki pristopi do mene, pa, kot se zdi, ni prebral ničesar ali ne ve ničesar o tem, kar sem napisal," je dejal Handke. In še: "Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v Tolstoju, Homerju in Cervantesu – pustite me pri miru in ne postavljajte mi več takšnih vprašanj."