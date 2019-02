Papež na cerkvenem vrhu proti spolnim zlorabam: Ljudje pričakujejo konkretne ukrepe

Nekatere žrtve razočarane

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek napoveduje konkretne ukrepe, a nekatere žrtve spolnih zlorab so razočarane. Foto: EPA

V Vatikanu se je začel prvi vrh proti spolnim zlorabam otrok v Cerkvi. "Božje ljudstvo nas opazuje in od nas ne pričakuje preprostih in predvidljivih obsodb, temveč konkretne in učinkovite ukrepe," je poudaril papež Frančišek.