Homofobni protestniki so napadli ljudi pred kinodvorano. Foto: Reuters

Nekaj sto ljudi je v petek zaprlo cesto pred kinodvorano v središču Tbilisija pred premiero filma In nato sva plesala režiserja Levana Akina, ki prikazuje ljubezensko zgodbo dveh mladih baletnih plesalcev.

Gre za švedsko-gruzijsko produkcijo, Švedska pa je film predlagala za nagrado oskar.

Protestniki so vzklikali "Naj živi Gruzija" in "Sramota", nekateri so imeli v rokah križe in verske ikone. Skušali so vdreti v kinematograf, a jih je zaustavila protiizgredna policija.

"To ni zgolj film. To je žalitev naše vere, naših tradicij in vsega, kar nam je sveto," je dejal Guram Damenia, ki je prišel oblečen v tradicionalno gruzijsko nošo.

V incidentu so bili ranjeni dva policista in ženska, ki je prišla gledat film.

Film je bil premierno sicer prikazan maja v Cannesu, prejel pa je tudi številne nagrade na filmskih festivalih po svetu, a je v konservativni Gruziji naletel na mešan odziv. V tej državi so istospolni odnosi namreč pretežno tabu, ples pa predstavlja del narodne dediščine.

Vstopnice za tri dni predvajanja v peščici kinodvoran v glavnem mestu in pristaniškem mestu Batumi so hitro pošle, a vplivna pravoslavna cerkev je film obsodila kot poskus spodkopavanja krščanskih vrednot in legaliziranja "greha".

Zažigali mavrično zastavo, metali pirotehniko, molili

Protestniki so zažgali mavrično zastavo, ki je simbol LGBT-skupnosti, medtem ko so pred obiskovalce kinematografa, med katerimi so bili številni mladi, in pred vhod metali pirotehniko in dimne bombe.

"Mislim, da ni normalno, da mora biti tukaj toliko policistov, da rešijo mene in moje prijatelje pred ljudmi, ki mislijo, da ne bi smela gledati filma," je dejala 22-letna Tina Jukutašvili. "Ne bi me smelo biti strah iti gledat film."

Med 25 aretiranimi je bil eden aretiran zaradi napada na žensko, 24 pa zaradi vandalstva in neupoštevanja ukazov policije.

Še trije ljudje so bili zaradi podobnih dejanj aretirani v Batumiju, preiskave pa se nadaljujejo, je sporočilo notranje ministrstvo.

Pred drugim kinematografom v Tbilisiju je več kot deset homofobnih protestnikov in več duhovnikov molilo.

Gruzija je v zadnjem desetletju sicer sprejela nekatere ukrepe, kot je protidiskriminacijska zakonodaja, da bi se približala EU-ju, a homofobija ostaja razširjena, sporočajo skupine za zaščito pravic LGBT+.