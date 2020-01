Stavka in protesti v Parizu potekajo že 38 dan. Foto: Reuters

Zmerna sindikata CFDT in UNSA sta ponudbo pozdravila, ostrejša nasprotnika reforme, sindikata CGT in FO, od katerih je odvisna prekinitev stavke v javnem prevozu, pa sta bolj skeptična. Pri CGT-ju so ocenili, da gre le za "dimno zaveso" oblasti in dodali, da so bolj kot kadar koli prej odločeni, da bodo vztrajali pri umiku celotne reforme.

Premier Philippe je ponudbo objavil, potem ko je v Parizu znova prišlo do spopadov med protestniki in policijo. V pismu je zapisal, da želi s ponudbo izkazati zaupanje socialnim partnerjem in da je pripravljen "umakniti iz reforme kratkoročni ukrep" o zvišanju starosti za polno pokojnino na 64 let z letom 2027. Predlog je predstavil po petkovih pogovorih s predstavniki sindikata, s katerimi želi vlada končati stavke, ki že tedne hromijo Pariz, pa tudi druge dele države.

Premier je še napovedal, da bodo, tako kot zahtevajo sindikati, pripravili konferenco, na kateri bodo preučili načine financiranje pokojninskega sistema. Rešitve morajo najti do konca aprila. Če bodo pri tem uspešni, bi predloge poslanci lahko vključili v reformo, ki jo vlada želi v parlament vložiti do 17. februarja. Če ne, bo vlada sprejela potrebne ukrepa za dosego "ravnovesja" v pokojninskem sistemu do leta 2027, je dodal.

Predsednik Macron je premierjev predlog označil za "konstruktivni kompromis". Foto: Reuters

Nekateri protestniki v Parizu, ki so bili zakriti z maskami in kapucami, so med današnjimi protesti razbijali izložbe, povzročali požare in metali predmete na policijo, ki je odgovorila s solzivcem. Nekaj trgovin je bilo razdejanih. Pozivali so k odstopu predsednika Emmanuela Macrona. Protesti so potekli tudi v mestih Marseille, Toulouse, Lyon in Nantes.

Predsednik Macron želi z reformo odpraviti zdaj veljavnih 42 ločenih pokojninskih shem, po katerih imajo zaposleni v javnem sektorju pravico do zgodnje upokojitve in druge bonitete. Želi jih zamenjati z univerzalnim pokojninskim sistemom, ki bi odpravil te bonitete, saj je prepričan, da bo s tem ustvaril pravičnejši in vzdržnejši sistem.

Francija je upokojitveno starost v prejšnjem desetletju zvišala s 60 na 62 let, a še vedno ostaja med najnižjimi v najrazvitejših državah, piše BBC. Če do pokojninske reforme ne bo prišlo, je Philippe napovedal, da bo luknja v državni blagajni do leta 2025 znašala 17,2 milijarde evrov.