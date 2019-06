Zemljevid španskih mest, kjer bodo vzpostavili omrežje 5G. Foto: EPA

Švedski proizvajalec telekomunikacijske opreme Ericsson bo zagotovil strojno opremo za podatkovno mrežo.

Huawei v Evropi velja za ključnega igralca pri razvoju pete generacije mobilne telefonije 5G. Ta nadgrajuje prejšnje ter prinaša hitrejši prenos podatkov in širšo uporabo novih tehnologij, kot so avtonomna vožnja, oddaljena medicinska diagnostika in mobilna plačila.

Kitajski tehnološki velikan je naletel na velik odpor v ZDA, ki so druge države pozvale, naj ne uporabljajo kitajske tehnologije, saj lahko pomenila veliko varnostno tveganje.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji mesec podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Predvsem naj bi šlo predvsem za ukrep proti Huaweiu.

Upad prodaje pametnih telefonov

Ameriška prepoved poslovanja s Huaweiem naj bi začela veljati avgusta, že zdaj pa ponekod vpliva na prodajo njihovih pametnih telefonov, denimo v Nemčiji. A tudi tam naj bi Huawei sodeloval pri gradnji omrežja 5G.