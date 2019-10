Foto: Reuters

Kot so sporočili s španskega ministrstva za promet, so protestniki zaprli avtocesto AP7 v La Jonqueri pri Gironi in cesto N-II blizu špansko-francoske meje.

Sešel se je odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom. Na fotografiji pobudniki Milan Kučan, Spomenka Hribar, Rusi Rizman in Ivo Vajgl. Foto: BoBo

Na barcelonskem letališču El Prat so odpovedali več deset poletov, predvsem letalski družbi Iberia in Vueling, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Barceloni je v četrtek že četrto noč zapored izbruhnilo nasilje. Protestniki, ki so jezni zaradi obsodbe devetih katalonskih voditeljev, so zažigali smetnjake in pohištvo, ponekod so izbruhnili tudi spopadi med policisti in protestniki.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so protestniki policiste obmetavali s kamni in molotovkami, ti pa so odgovorili z gumijevkami, peno in gumijastimi naboji.

Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 obsodilo na od devet do 13 let zapora zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev.

Prvič se je sešel slovenski odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji, na katerem je ustanovni član, nekdanji predsednik države, Milan Kučan, opozoril, da je "zmotno prepričanje, da so grobe kršitve človekovih pravic z državnim nasiljem notranja zadeva države". Člani odbora so opozorili, da "molčati ob kršitvah pravic deveterice uglednih evropskih voditeljev iz Katalonije in tudi številnih drugih, ki jih prav tako preganjajo zaradi sodelovanja pri referendumu 2017, pomeni prevzemati odgovornost za njihovo usodo, pa tudi za rušenje evropskih demokratičnih načel". V odboru so dodali, da so "svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enem najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU-ju".