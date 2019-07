34 milijonov Ukrajincev izbira nove poslance. Foto: Reuters

Volišča so se odprla ob 8. uri po krajevnem času (7. uri po srednjeevropskem). Prvi izidi volitev bodo po napovedih znani kmalu po zaprtju volišč ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Na volitve je pozvanih okoli 34 milijonov volivcev, a več kot tri milijone ljudi v separatističnih pokrajinah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine tako kot na predsedniških volitvah aprila ne bo volilo.

Stranka Služabnik naroda predsednika Zelenskega, ki doslej v radi ni imela nobenega poslanca, naj bi pobrala med 42 in 52 odstotki glasov. Zanjo kandidirajo novi in večinoma mladi obrazi, saj je stranka prepovedala, da bi na njenih listah kandidirali dosedanji poslanci.

Julija Timošenko je že oddala svoj glas. Foto: EPA

Petodstotni parlamentarni prag naj bi prestopile še tri ali štiri stranke, med njimi prorusko zavezništvo Opozicijska platforma - Za življenje, stranka Domovina nekdanje premierke Julije Timošenko, Evropska solidarnost nekdanjega predsednika Petra Porošenka in morda tudi nova stranka Glas rokovskega zveznika Sviatoslava Vakarčuka, ki je prav tako prepovedala kandidirati dosedanjim poslancem. Za glasove volivcev se sicer poteguje 22 strank.

450 sedežev s petletnim mandatom

V Ukrajini 225 poslanskih sedežev volijo po proporcionalnem sistemu, preostalih 199 pa v enem krogu po večinskem sistemu. Tokratne volitve so zadnje po mešanem sistemu.

Enodomna vrhovna rada ima petletni mandat, šteje pa 450 sedežev. 26 jih bo ostalo nezasedenih, saj pripadajo Krimu in območjem na vzhodu države.

Po mnenju poznavalcev bo Služabnik naroda po volitvah verjetno oblikoval koalicijsko vlado, sicer pa bi lahko bilo v novem sklicu vrhovne rade kar 75 odstotkov poslancev novincev.

Zelenski skuša unovčiti željo po spremembi

Ukrajinci so namreč očitni siti političnega ustroja, ki se že leta otepa korupcije, medtem ko gospodarstvo šepa, konflikt med proruskimi separatisti in ukrajinskimi silami na vzhodu Ukrajine pa se nadaljuje. Prav na tej podlagi je aprila na predsedniških volitvah zmagal 41-letni nekdanji komik Zelenski, ki se označuje za vsakdanjega človeka, ki si želi napasti korupcijo in dvigniti življenjsko raven v eni najrevnejših držav Evrope.

Kmalu po izvolitvi je sklical predčasne parlamentarne volitve, da unovči trenutno visoko podporo javnosti in utrdi svoj položaj, saj je večina dosedanjih poslancev in ministrov zvesta njegovim predhodnikom.