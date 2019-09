"Napočil je čas, da ponovno prevzamemo našo državo in jo vrnemo ljudem," je v Brnu napovedal Klaus mlajši. Barve Trikolore po njegovih besedah predstavljajo češko republiko, ki mora sama odločati o svoji usodi, delavce in obrambo normalnega sveta.

Diplomirani matematik in geograf je ustanovitev stranke napovedal že spomladi, potem ko so ga izključili iz konservativne Demokratske državljanske stranke (ODS). V ODS so takrat sporočili, da so ga izključili zaradi nelojalnosti in škodovanja ugledu stranke.

Tako kot oče tudi 50-letni Vaclav Klaus mlajši velja za ostrega kritika Evropske unije. Evropski parlament je označil kot "muzej bizarnosti, črednega nagona, neumnosti in hinavščine".

Izrazil je naklonjenost britanskemu evroposlancu in zagovorniku izstopa Združenega kraljestva iz EU-ja Niglu Faragu. Stranka Trikolora je povezana tudi z nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), na ustanovitvenem kongresu je bil prisoten tudi nemški poslanec iz njenih Petr Bystron, sicer rojen na Češkoslovaškem.

78-letni Vaclav Klaus starejši je kot drugi predsednik Češke republike nasledil Vaclava Havla in državi predsedoval med leti 2003 in 2013, ko je položaj prevzel zdajšnji predsednik Miloš Zeman.