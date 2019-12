Umor Kuciaka in zaročenke je pretresel slovaško družbo. Foto: Reuters

Štirim obtoženim - domnevnemu naročniku, organizatorki ter morilcema - grozi dosmrtni zapor. Sodni proces so že vnaprej označili za enega najbolj odmevnih v zgodovini države, ki ga bodo budno spremljali tudi v drugih državah.

Preiskovalni novinar Kuciak in Kušnirova sta bila 21. februarja 2018 ustreljena na svojem domu. Kuciak je med drugim preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki.

Njegov umor je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, največje od padca komunizma, ki so privedli do odstopa premierja Roberta Fica.

Najbolj obsežna preiskava na Slovaškem do zdaj je septembra lani privedla do aretacije štirih ljudi, kasneje pa so aretirali še domnevnega organizatorja umora.

Posrednik sklenil dogovor s tožilstvom

Na zatožno klop bodo danes zaradi dvojnega umora sedli domnevni naročnik umora, podjetnik Marian Kočner, domnevna organizatorka Alena Zsuzsova ter domnevna morilca Tomaš Szabo in Miroslav Marček.

Domnevni posrednik pri umoru, poslovnež Zoltan Andrusko je s tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde ter s svojimi informacijami policijo privedel do naročnika umora. Zaradi sodelovanja ga čaka nižja kazen.

Začetek sodnega procesa je dejansko še predobravnava, zato bo trajal le en dan. Tričlanski senat bo nato odločil, ali sprejmejo obtožnico ali pa primer vrnejo preiskovalcem. Kljub temu se je za spremljanje dogodka akreditiralo skoraj sto novinarjev, okoli polovica iz tujine. Če sodišče danes sprejme obtožbo, bo tudi določilo termin za glavno obravnavo, ki bi se lahko začela predvidoma v januarju.