V sobotnem obračunu med policijo in tolpami je bilo ubitih 10 članov tolp in štirje policisti. Foto: Reuters

Vlada mehiške zvezne države Coahuila je sporočila, da je bilo v sobotnem strelskem obračunu v Villa Unión ubitih 10 članov tolp in štirje policisti. Skupina oborožencev je v soboto v mestu Villa Union okoli 65 kilometrov od meje z ZDA začela streljati na tamkajšnje zgradbe javne uprave. Vojska in policija sta odgovorili z operacijo, ki je trajala do nedelje.

Do nasilja je prišlo le nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo mehiške kartele razglasiti za teroristične organizacije.

Razdejanje po streljanju. Foto: Reuters

Če bi ZDA mehiške mamilarske kartele razglasile za teroristične organizacije, bi to pomenilo prepoved ameriškega poslovanja s člani teh združb, prepoved vstopa v ZDA za člane kartelov in njihov takojšni izgon ob morebitnem vstopu v ZDA. Finančne ustanove, ki bi odkrile, da hranijo denar mamilarskih kartelov, bi bile obvezane to nemudoma prijaviti zveznim oblastem ZDA.

Vsak dan ubitih 100 ljudi

Dogodki v Villa Union so sprožili dvom marsikoga v strategijo novega mehiškega predsednika Andrésa Manuela Lópeza Obradorja, ki je prevzel funkcijo pred enim letom in se je zavezal, da bo zajezil kronično nasilje tolp, poroča Guardian. V nasilju večinoma mamilarskih tolp, ki služijo s trgovino z drogami, izsiljevanjem in ugrabitvami, je v povprečju vsak dan ubitih sto ljudi, samo lani 36.000.

Andrés Manuel López Obrador je bil že pred dnevi jasen, da ne bo dovolil posredovanja "oboroženih tujcev na našem ozemlju". Dodal je, da so takšne operacije sosednje države malo verjetne, saj državi dobro sodelujeta, Trump pa, da je do njega spoštljiv.