Letos je bilo uničenih skoraj 9.000 kvadratnih kilometrov pragozda. Foto: Reuters

To je dvakrat toliko kot novembra lani, ugotavlja brazilska agencija za raziskovanje vesolje INPE.

Kot poroča Guardian, je bilo od januarja do novembra letos skupno uničenih 8.934 kvadratnih kilometrov pragozda, kar je 83 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Površina letos uničenega pragozda v Braziliji je skoraj tako velika kot Portoriko.

Krčenje gozdov se praviloma upočasni novembra in decembra v deževnem obdobju v Amazoniji, a stopnja krčenja novembra je bila neobičajno visoka.

Raziskovalci in okoljevarstveniki skrajnodesničarskemu predsedniku Jairu Bolsonaru očitajo, da slabi okoljevarstveno agencijo Ibama in spodbuja sekanje dreves s tem, ko poziva k razvoju Amazonije.

Bolsonaro in okoljski minister Ricardo Salles pravita, da so imele pomembno vlogo pri krčenju gozdov prejšnje vlade. Po njunih besedah so bile politike, kot je krčenje sredstev za Ibamo, uveljavljene precej prej, preden je nova vlada začela delo, to je bilo 1. januarja.

Podatki, ki jih je objavila brazilska vesoljska agencija, so bili izbrani s sistemom, ki objavlja opozorila o požarih in drugih dogodkih, ki vplivajo na pragozd. Podatki, ki jih objavi INPE, ne veljajo za uradne.

Te namreč zberejo s sistemom PRODES. Njegovi podatki, objavljeni prejšnji mesec, kažejo, da je krčenje gozdov letos doseglo največjo raven v več kot desetletju. Od leta 2018 se je povečalo za 30 odstotkov, na 9.762 kvadratnih kilometrov.