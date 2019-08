Kam McLeod in Bryer Schmegelsky sta bila prijatelja od otroštva dalje, rodni kraj pa sta zapustila, da bi na celini našla delo. Foto: Reuters

Sošolca in prijatelja od otroških dni sta 13. julija zapustila domači Port Alberni na Vancouver Islandu in staršem dejala, da gresta na Yukon iskat delo.

Chynna Deese in njen fant Lucas Fowler sta potovala po narodnih parkih zahodne Kanade. Foto: Reuters

Dva dni pozneje so blizu Liard Hot Springsa na severu Britanske Kolumbije našli trupli mladega para, 24-letne Američanke Chynne Deese in njenega leto dni mlajšega avstralskega fanta Lucasa Fowlerja.

Paru, ki se je spoznal leta 2017 na Hrvaškem, julija pa je nameraval obresti kanadske narodne parke, se je pokvaril njun kombi, zato sta ustavila ob cesti in skušala vozilo popraviti. Njuni prestreljeni trupli so našli blizu vozila.

Zadnja fotografija nesrečnega para. Foto: Reuters

19. julija je nato policija 500 kilometrov proč v Dease Laku našla še truplo 64-letnega Leonarda Dycka, predavatelja botanike na Univerzi v Vancouvru.

Policija je sprva 18-letnega Schmegelskega in 19-letnega McLeoda obravnavala kot pogrešana, potem ko so v Dease Laku našli požgane ostanke njunega poltovornjaka, pozneje pa so sporočili, da sta najstnika zdaj osumljena umorov vseh treh, tako Deesove in Fowlerja kot tudi Dycka.

Iskanje je nazadnje potekalo v divjini Manitobe, na neki točki je policijo prestrašil severni medved. Foto: Reuters

Največja akcija v zgodovini

Sledila je najobsežnejša in najdaljša iskalna akcija v moderni zgodovini Kanade, ki je angažirala tako policijo kot vojsko, iskanje pa se je raztegnilo na polovico države.

Sled je policijo pred dvema tednoma pripeljala v divjino Manitobe v osrčju Kanade, 3.000 kilometrov od kraja umorov.

Ko iskanje ni obrodilo sadov, je pa policiste na terenu prestrašil severni medved, je policija praktično že obupala, da bi najstnika našla oz. našla živa.

Še posebej, ko so v mestecu Gillam našli zgolj njun zažgan ukradeni džip, zato so oblasti sklepale, da sta beg nadaljevala peš.

A kar 2.000 kilometrov prostrano območje je skrajno odročno in neprehodno, preraščeno s skoraj neprehodnimi gozdovi in močvirji, polno komarjev, medvedov in volkov.

Policija je pred tremi dnevi začela preiskovati reko Nelson. Foto: Reuters

Trupli našli ob reki

Njuni trupli so našli blizu Gillama, na bregu reke Nelson, kjer je policija pred tremi dnevi našla poškodovan aluminijast čoln in za tem zožila področje iskanja.

Policija je sicer pred tednom dni odpoklicala velik del ekip in na lokaciji je ostala le še okrnjena ekipa.

Le malokdo je menil, da bodo najstnika našli živa, vključno z očetom Schmegelskega Alanom Schmegelskim, ki je za medije povedal, da bo njegov sin ubit v obračunu s policijo, saj ne verjame, da bi se predal.

Najstnika sta prihajala iz revnega, s kriminalom prežetega mesteca in sta veljala za problematična. Povezana sta bila s spletno kockarsko skupnostjo, ki uporablja nacistične in komunistične simbole, Schmegelsky pa je sam zbiral nacistične predmete in gojil skrajno desne nazore.

Policija uporabila vsa sredstva

"V zadnjih dveh tednih so naši policisti delali neutrudno, da bi našli osumljenca za umore v Britanski Kolumbiji," je danes novinarjem povedala Jane MacLatchy, načelnica manitobske policije.

"Čeprav vse od 22. julija ni osumljencev nihče več videl, nismo obupali in smo preiskali vsak namig in sled, razmišljali smo o vseh možnostih, uporabili pa vsak razpoložljiv vir. Potem ko smo v petek našli ključen kos dokaza, smo zožili področje iskanja. Posmrtne ostanke smo našli v sredo zjutraj."