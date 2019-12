Prizorišče napada v mestu Monsey, okoli 50 kilometrov severno od New Yorka. Foto: Reuters

Napadalec je po napadu pobegnil, a ga je policija prijela, njegov nagib pa uradno še ni znan. Napad se je zgodil dan za tem, ko je policija v New Yorku sporočila, da bodo zaradi napadov na Jude in antisemitskih groženj v krajih z judovsko populacijo okrepili patrulje, poroča BBC. V kraju Monsey živi številčna skupnost ultraortodoksnih Judov.

Svet za odnose z javnostmi ortodoksnih Judov (OJPAC) je sporočil, da je bilo med napadom v hiši več deset ljudi. Napadalec je s prizorišča pobegnil z avtomobilom, nekaj očividcev pa si je zapomnilo registrske tablice vozila, tako da je policija vozilo hitro našla in aretirala osumljenca. Ena od njegovih žrtev je bila zabodena najmanj šestkrat. Dva izmed napadenih sta v kritičnem stanju.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je napad označil za odvratno in strahopetno dejanje. Enoti za zločine iz sovraštva je odredil, naj napad takoj preišče.

Vse več napadov na judovsko skupnost

Pet žrtev napada so prepeljali v bolnišnico. Foto: Reuters

V mestu New York so po vrsti sovražnih napadov na Jude poostrili varnostne ukrepe. Dodatni policisti so bili napoteni v soseske Borough Park, Crown Heights in Williamsburg, v katerih živi velika judovska skupnost.

Izraelski predsednik Reuven Rivlin je prav tako obsodil napad. "Porast antisemitizma ni samo judovski problem in absolutno ni le problem države Izrael," je sporočil v izjavi in pozval k skupnemu delu "za spopadanje z zlom, ki znova dviguje glavo in postaja pristna grožnja povsod po svetu".