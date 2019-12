Preiskava FBI-ja je bila upravičena, je ugotovil Michael Horowitz. Foto: Reuters

Horowitzeva preiskava ni našla dokazov o politični pristranskosti vpletenih agentov, preiskava FBI-ja pa je bila po njegovem mnenju upravičena.

Inšpektor je ob tem v 476-stranskem poročilu ugotovil tudi nekaj netočnosti in opustitev informacij pri prošnji tajnemu sodišču Fisa za spremljanje sodelavca ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Preiskava morebitnega sodelovanja Trumpove kampanje z Rusijo, ki naj bi se vpletala v volitve leta 2016 na Trumpovi strani, se je začela, ko se je Trumpov sodelavec javno hvalil, da imajo zveze z Rusi, ki jim bodo pomagali proti demokratki Hillary Clinton.

FBI se je potem obrnil na posebno tajno sodišče Fisa, ki je bilo ustanovljeno za pregon vohunov hladne vojne, v zadnjih letih pa je dejavno pri pregonu teroristov.

Agenti so v vlogi za nadzor Trumpovega sodelavca Carterja Pagea, ki se je hvalil z ruskimi zvezami, omenili tudi poročilo britanskega vohuna Christopherja Steela, ki so ga za raziskavo Trumpove preteklosti najeli Trumpovi politični nasprotniki, tudi v taboru njegove protikandidatke Hillary Clinton. Razvpiti Steelov dosje vsebuje večinoma nepotrjene navedbe glede Trumpa, poroča BBC.

Horowitz je glede te prijave odkril 17 bistvenih netočnosti ali opustitev, ki je sodišču ustvarilo podobo, da so dokazi trdnejši, kot so bili dejansko. Med drugim so agenti preveč hvalili Steelovo preteklo sodelovanje s FBI-jem in izpustili informacijo o enem od Steelovih virov, ki ga je sam nekdanji agent britanskega MI6 opredelil kot nezanesljivega, ker je znan po pretiravanju.

Horowitz razkriva, da je FBI uporabil zaupnega informatorja za pristop do neimenovanega uradnika Trumpove kampanje v septembru 2016, ki pa nikoli ni bil predmet preiskave. Ta pristop pač ni odkril ničesar koristnega za preiskavo.

Horowitz ni odkril nobenega dokaza, da bi FBI v Trumpovo kampanjo infiltriral svojega sodelavca, kot to počne s terorističnimi in mafijskimi organizacijami. Trump medtem FBI obtožuje natanko tega.

Inšpektorjeva preiskava pa je odkrila, da so Trumpovim sodelavcem pošiljali svoje zaupne sodelavce, da odkrijejo, ali kampanja sodeluje z Rusi. Te taktike so po Horowitzevem mnenju povsem v skladu s pravili delovanja FBI-ja. Trump je med drugim sam javno pozival Rusijo, naj vdre v računalnike demokratov.

Pravosodni minister ne verjame, da ni bilo politizacije

Pravosodni minister ZDA William Barr je sprejel del poročila glede netočnosti pri prijavi za preiskovalni nalog, ne verjame pa tistemu delu, ki ni našel dokazov o politizaciji preiskave proti Trumpu.

Barr čaka na svojega tožilca Johna Durhama, ki ga je posebej imenoval za še eno preiskavo preiskave, ker od Horowitza ni pričakoval izidov, ki bi bili povsem všeč njemu in Trumpu.

"Poročilo generalnega inšpektorja daje jasno vedeti, da je FBI sprožil vsiljivo preiskavo na podlagi najmanjših sumov. Jasno je tudi, da so bili vsi dokazi med preiskavo povsem oprostilni. Kljub temu se je preiskava nadaljevala tudi v čas vlade predsednika Donalda Trumpa," je pojasnil Barr.