Predsednik predstavniškega pravosodnega odbora Jerrold Nadler je ob tem dejal, naj se Trump udeleži zaslišanja ali pa naj se "preneha pritoževati glede procesa".

Donald Trump mora sporočiti do nedelje, ali se namerava udeležiti zaslišanja prihodnjo sredo. Foto: Reuters

Trump ni obvezan, da se udeleži zaslišanja, če pa se ga bo, potem bodo lahko njegovi odvetniki zaslišali tudi druge priče v postopku. Svojo odločitev mora predsednik sporočiti do nedelje do 18. ure po tamkajšnjem času.

Kot poroča Reuters, je pričakovati, da bo predstavniški odbor za obveščevalne zadeve, ki vodi preiskavo, kmalu po 3. decembru, ko se kongres vrne na delo po premoru ob dnevu zahvalnosti, izdal prvo uradno poročilo o zbranih dokazih. Na podlagi tega poročila bo potem pravosodni odbor odločil o o formalnih obtožbah, o katerih bi potem do srede decembra odločil predstavniški dom.

"Predsednik ima na izbiro: lahko izkoristi možnost, da sodeluje v zaslišanjih ali pa se preneha pritoževati glede procesa," je v izjavi zapisal Nadler. "Upam, da bo izbral sodelovanje."

V pismu je še zapisal, da je zaslišanje mišljeno kot priložnost za razpravo o zgodovinskih in ustavnih osnovah za odstavitev kot tudi za razpravo o tem, kaj pomenijo pojmi, kot so "veliki zločini in prestopki".

Cilj preiskave demokratov v predstavniškem domu je proučiti, ali je republikanski predsednik v pogovoru 25. julija zlorabil svoj položaj z neprimernimi pritiski na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj sproži preiskavo proti sinu nekdanjega podpredsednika ZDA in predsedniškega kandidata Joeja Bidna. Trump naj bi sprostitev skoraj 400 milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Ukrajini pogojeval z uvedbo preiskave zoper Hunterja Bidna in podjetje Burisma.

Odstopa zaradi politike do Ukrajine

V torek je predstavniški odbor za obveščevalne zadeve objavil prepis zaslišanja Marka Sandyja in Philipa Reekerja, ki sta potekali za zaprtimi vrati. Sandy je karierni uradnik v uradu Bele hiše za vodenje in proračun, Reeker pa pomočnik zdajšnjega državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve. Sandy je dejal, da je del osebja v njegovem uradu, šlo naj bi za dve osebi, delno odstopil tudi zaradi zaskrbljenosti glede zadržanja ameriške vojaške pomoči Ukrajini. Reeker je v svojem pričanju razpravljal o "neregularni" vlogi treh uradnikov, ki so blizu Trumpu, v ameriški politiki glede Ukrajine. Ti trije uradniki so bili, ko je navedel, veleposlanik pri EU-ju Gordon Sondland, minister za energijo Rick Perry in Trumpov zasebni odvetnik Rudy Giuliani.

Podpora odstavitvi se je povečala

Medtem javnomnenjska raziskava Reutersa/Ipsosa kaže, da se je v zadnjih tednih, ko so zaslišanja postala javna, okrepila podpora za odstavitev Trumpa. 47 odstotkov vprašanih meni, da bi ga morali odstaviti, 40 odstotkov pa temu nasprotuje.