Edgar Zambrano (levo) ob Juanu Gauidóju. Foto: Reuters

Gre za prvo aretacijo kakšnega predstavnika opozicije po opozicijskem poskusu vojaškega prevrata predsednika Nicolása Madura prejšnji teden, poroča BBC.

Zambrano ni želel zapustiti svojega vozila, ko so mu pristopili agenti Bolivarkse obveščevalne službe (Sebin), zato so kar njegov avto odvlekli v zapor. Predsednik stranke Demokratska akcija, ki ji pripada Zambrano, Carlos Prosperi, ki je bil z Zambranom tik pred aretacijo, je dejal, da verjame, da so ga odpeljali v zloglasni zapor El Helicoide v središču Caracasa. Prosperi je še dejal, da ne vedo nič o Zambranovem zdravstvenem stanju.

Oglasil se je tudi Guaidó, ki je aretacijo in še posebej to, da so odpeljali avto, označil za "absurdno".

Do aretacije je prišlo dan po tem, ko je venezuelsko vrhovno sodišče ukazalo, da se Zembrana in še šest drugih poslancev narodne skupščine obtoži izdaje zaradi njihove domnevne udeležbe v neuspelem vojaškem prevratu.

Venezuelska opozicija, ki uživa podporo ZDA (tudi Slovenije), je poskusila na oblast priti tudi z vojaškim prevratom. Foto: Reuters

Vodja pro-Madurove ustavodajne skupščine Diosdado Cabello je medtem dejal, da je bil aretiran "eden od glavnih zarotnikov udara". "Pred sodiščem bodo morali plačati za neuspešen udar, ki so ga poskusili izvesti," je dejal.

Neuspešen vojaški prevrat

Prvega maja so v Caracasu potekale proti- in provladne demonstracije, ki so bile na začetku mirne. Kmalu pa so poročali o streljanju, lokalna nevladna organizacija Venezuelski observatorij družbenega konflikta pa je sporočila, da je bila v soseski Altamira, eni od utrdb opozicije, ustreljena in ubita 27-letna Jurubith Rausseo.

V torek je Guaidó oznanil "zaključno fazo" operacije za odstranitev Madura z oblasti. Na posnetku je bil viden ob skupini moških v uniformah. Venezuelce je pozval, naj se jim pridružijo na ulicah, zraven pa je stal še ene opozicijski predstavnik Leopoldo López, ki je bil sicer v hišnem priporu zaradi spodbujanja k nasilju med protesti leta 2014.

V spopadih so umrli štirje ljudje, vključno z dvema najstnikoma, še 46 jih je bilo poškodovanih.

Guaidó se je konec januarja razglasil za začasnega predsednika države, kar opravičuje tako, da pravi, da je bila lanska Madurova zmaga na predsedniških volitvah, ki jih je opozicija bojkotirala, nelegitimna. Pri tem ga podpira več kot 50 držav, vključno z ZDA, večino latinskoameriških držav in več evropskih držav, tudi Slovenija. Za ostale države medtem Maduro ostaja predsednik države.

Guaidó razmišlja o prošnji za ameriški napad

V nedeljo je Gauidó dejal, da bo razmislil o tem, da bi ZDA prosil za vojaški napad na Venezuelo.