Corey Lewandowski je bil tesen sodelavec ameriškega predsednika Donalda Trumpa.Foto: Reuters

Corey Lewandowski je tako priznal, da je nekdanjemu pravosodnemu ministru ZDA Jeffu Sessionsu naročil omejitev preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v predsedniške volitve leta 2016 v korist Donalda Trumpa.

Demokrati trdijo, da imajo dodatno gradivo za impeachment Trumpa in tožbe proti vladi, ki ovira zaslišanja. Trump je namreč prepovedal sodelovanje nekdanjima uslužbencema Bele hiše Ricku Dearbornu in Robu Porterju s sklicevanjem na izvršni privilegij, ki ga demokrati izpodbijajo na sodišču.

Po koncu zaslišanja je predsednik pravosodnega odbora ameriškega predstavniškega doma demokrat Jerrold Nadler Coreyju Lewandowskemu dejal, da je bilo njegovo vedenje "popolnoma nesprejemljivo", češ da "gre za ponavljajoči se vzorec Bele hiše, ki si na vse pretege prizadeva, da resnica ne bi bila odkrita," poroča Guradian. "Predsednikovi odvetniki sedijo za vami prav zdaj, da nam zagotovo ne bi dali odgovora."

A odgovor so večinoma demokratični kongresniki dobili, pa čeprav je bil postopek dolg in mučen – člani spodnjega doma ameriškega kongresa so že pred zaslišanjem napovedali "agresivno" zaslišanje Trumpovega tesnega sodelavca.

Republikanci trdijo, da so se Rusi morda res vpletali v predsedniške volitve v korist Donalda Trumpa, da pa on za to ni kriv, ampak je kriv nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, ki tega vpletanja v volitve ni ustavil. Foto: Reuters

Muellerjevo poročilo

Lewandowski je tako svoje zaslišanje v kongresu začel z nagovorom, ki je bil neke vrste hvalospev Trumpu, zaradi česar se mu je ta na Twitterju tudi zahvalil. "Tako lep uvodni govor Coreyja Lewandowskega. Hvala, Corey!" je zapisal ameriški predsednik.

Lewandowski je bil med peturnim zaslišanjem trd oreh, od tega, da se je sprenevedal in na vprašanje o Trumpovem naročilu dejal, da ne ve, o čem govorijo, in naj mu Muellerjevo poročilo prinesejo. Ko je dokumente dobil na mizo, je od Nadlerja zahteval, naj mu točno pove, na kateri strani, v katerem odstavku to piše. Nadler mu je v odzivu namignil, naj se ne dela norca, demokrati pa so zahtevali njegovo kaznovanje.

Oviranje zaslišanja

Ob tem pa je vodja republikancev v odboru Doug Collins iz Georgie o vsaki odločitvi, ki je najprej potekalo ustno z vzklikanjem 'da' ali 'ne', zahteval še štetje glasov in na koncu tudi razpustitev zaslišanja. Demokratska večina je republikance preglasovala in zaslišanje se je nadaljevalo po pričakovanem vzorcu.

Predsednik pravosodnega odbora ameriškega predstavniškega doma demokrat Jerrold Nadl, ki je vodil zaslišanje. Foto: Reuters

Lewandowski se je na vprašanja demokratov izgovarjal, da po ukazu Bele hiše ne sme govoriti, demokrati so zaman trdili, da tak ukaz ni ustaven ali zakonit, republikanci pa so vprašanja izkoristili za napade na preiskavo in pohvale na račun Trumpa. Njihova teza je, da so se Rusi morda res vpletali v predsedniške volitve v korist Trumpa, vendar on za to ni kriv, ampak je kriv nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, ki tega vpletanja v volitve ni ustavil.

Analitiki: zaslišanje katastrofa za demokrate

Analitiki so zaslišanje označili za javnomnenjsko katastrofo za demokrate, ki bi morali vedeti, kaj jih čaka z zvitim Lewandovskim, ki razmišlja o senatni kandidaturi v New Hampshiru in je zaslišanje izkoristil za lastno promocijo. Svojim podpornikom je namreč pred zaslišanjem tvital, naj ga spremljajo.