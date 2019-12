Ameriški veleposlanik v Švici Edward McMullen in izpuščeni zapornik Xiyue Wang na letališču v Zürichu. Foto: Reuters

Xiyue Wang je bil v Iranu aretiran avgusta 2016, ko je zapuščal državo, v kateri je opravljal raziskavo za svojo univerzitetno disertacijo. Obtožili so ga zbiranja "izredno zaupnih" člankov za ameriške in britanske akademske institucije. Zaradi vohunjenja je bil kitajsko-ameriški raziskovalec obsojen na deset let zapora.

Masud Solejmani, strokovnjak za matične celice, je bil na letališču v Chicagu prijet oktobra lani. Obtožen je bil kršenja trgovinskih sankcij, saj naj bi poskušal v Iran izvoziti biološki material. Oba krivdo zanikata.

"Vesel sem, da se bosta profesor Solejmani in gospod Xiyue Wang kmalu pridružila svojima družinama," je na Twitterju izmenjavo prvi naznanil Zarif.

Trump je v izjavi potrdil izpustitev Wanga, ni pa omenil Solejmanija. "Po več kot treh letih v zaporu v Iranu se Xiyue Wang vrača v ZDA," je sporočil in dodal, da si bo njegova vlada prizadevala za osvoboditev vseh svojih državljanov, "po krivem zaprtih v tujini".

Wang se je glede na podatke univerze Princeton rodil v Pekingu in leta 2001 emigriral v ZDA, kjer je leta 2009 postal naturalizirani državljan. Njegova žena in otrok imata kitajsko državljanstvo. Kitajska, ki zahteva, da se njeni državljani odpovejo državljanstvu, ko postanejo državljani druge države, primera Wang še ni javno komentirala.

Redko sodelovanje omogočila Švica

Gre za zelo redek znak sodelovanja med ZDA in Iranom, njuni odnosi so močno zaostreni, predvsem po odstopu ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma in vrnitve sankcij.

Tako ZDA kot Iran sta se za pomoč pri posredovanju zahvalila švicarski vladi. Švica v Teheranu po prekinitvi diplomatskih odnosov med državama kmalu po iranski islamski revoluciji leta 1979 zastopa ameriške interese.

Eden izmed visokih ameriških uradnikov je za Reuters dejal, da je bila izpustitev zapornikov plod treh ali štirih tednov intenzivnih pogajanj. "Upam, da je izpustitev gospoda Wanga znak, da Iranci spoznavajo, da bi se diplomacija jemanja talcev morala končati, če se Iran želi ponovno pridružiti mednarodni skupnosti," je sporočil in izrazil upanje, da bo redko sodelovanje pripeljalo do "novih uspehov z Iranom".

Wanga je iz Teherana v Zürich in nato v letalsko oporišče Ramstein v Nemčiji, kjer je pred potjo v ZDA prestal zdravniške preglede, prepeljalo švicarsko vladno letalo. Tudi Solejmanija so že prepeljali v Zürich, od koder je odletel v Teheran.

Zaprti na obeh straneh

Washington sicer zahteva, da Iran izpusti vse zaprte Američane, med drugim lani zaprtega pripadnika mornarice Michaela R. Whita ter nekdanjega agenta FBI-ja Roberta Levinsona, ki je pogrešan že od leta 2007. V ameriških zaporih je na drugi strani pridržanih več deset Irancev, večina zaradi kršenja ameriških trgovinskih sankcij.