Foto: Compass Pools

Načrte za bazen Infinity London s prostornino 600.000 litrov na terasi 55-nadstropne stolpnice je v teh dneh razkril izvajalec del Compass Pools. Ob tem so sporočili, da gre za prvo stavbo na svetu, ki bi vgradila 360-stopinjski prelivni bazen.

Bazen bo izdelan iz litega akrila in ne iz stekla, saj ta material prenaša svetlobo na vodo na takšen način, da bo bazen videti popolnoma prozoren.

Prozorna bodo tudi tla bazena in bodo s tem obiskovalcem stavbe omogočala, da bodo videli tako plavalce kot nebo nad njimi.

Kot je zapisal izvajalec, bo šlo za tehnično dovršeno iluzijo, ki bo ustvarila popoln občutek odprtega koncepta. Tehnična novost bo tudi način dostopa do bazena: obiskovalci bodo lahko prišli vanj skozi vrteče se spiralno stopnišče. Ko bo nekdo želel vstopiti oz. izstopiti iz bazena, se bo torej spustil skozi njegovo dno.

Snovalci so si tudi zamislili, da se bo bazen ponoči svetlikal kot "bakla z draguljem na vrhu", saj bo stavba opremljena s posebno razsvetljavo.

Foto: Compass Pools

Številni tehnični izzivi

"Pri tej stavbi smo se soočili s precej velikimi tehničnimi izzivi, pri čemer je bil največji, kako dejansko vstopati v bazen," je povedal oblikovalec in tehnični direktor Compass Pools Alex Kemsley. "Rešitev temelji na konceptu podmornične lopute, vključno z vrtečim se spiralnim stopniščem, ki se dvigne s tal bazena, ko želi kdo vstopiti ali izstopiti iz njega. Gre za absolutno revolucionaren bazen, stavba v celoti pa je vredna Jamesa Bonda," je bil navdušen Kemsley.

"Že plavanje v SkyPoolu v The Shardu (87-nadstropnem londonskem nebotičniku), je čuden občutek. Helikopterji letijo mimo na višini, na kateri plavate, ta bazen pa bo še večji korak naprej. S svojimi 360-stopinjskim pogledom na London z višine 200 metrov bo to res nekaj drugega – zagotovo pa se odsvetuje vsem akrofobom," je še dodal.

Infinity London se bo začel graditi prihodnje leto, če bodo potrjeni vsi partnerji in izvajalci. Na najvišjih nadstropjih stavbe bo zgrajen hotel s petimi zvezdicami in dostopom do bazena.