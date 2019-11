Seul in Južna Koreja veljata za eno zanimivejših kulinaričnih destinacij. Foto: Pixabay

Ta južnokorejski chef toži Michelin, ker je vključil njegovo restavracijo Ristorante Eo v svoj letošnji vodnik za Seul, češ da jih je prosil, naj tega ne storijo. Zdaj sloviti francoski rdeči vodnik toži zaradi javne razžalitve, navaja CNN.

Da je proti Michelinu vložil prijavo, je Eo sporočil 15. novembra prek svojega Facebooka. "Vložil sem kazensko ovadbo proti ravnanju Michelinovega vodnika, da prisilno vključuje restavracije na svoj seznam proti njihovi volji in brez jasnih meril," je zapisal.

"Vključitev moje restavracije Eo v skorumpirani vodnik pomeni razžalitev Eove ekipe in privržencev restavracije. Kot da bi bili duh, nimajo navedene nobene kontaktne številke, z njimi sem lahko stopil v stik le po e-pošti. Čeprav sem jasno zavrnil vključitev svoje restavracije, so jo tudi letos vključili."

Ea še posebej moti način, po katerem Michelin ocenjuje restavracije. "V Seulu je na tisoče restavracij, ki so na isti ravni ali boljše in bolj iskrene kot tiste, ki so vključene v Michelinov vodnik. Žalosten vic je, da Seul predstavlja zgolj 170 restavracij," še piše Eo.

Tako zelo čislani Michelinov vodnik ima tudi kar nekaj nasprotnikov. Foto: AP

Kuhar je Michelinu pisal in ga prosil, naj umakne njegovo restavracijo iz vseh kategorij, hkrati pa od njih zahteval, da pojasnijo svoje merilo ocenjevanja. "Cel kup restavracij in v njih zaposlenih trati svojo dušo (denar, čas in trud), da bi lovili fatamorgano, ki se ji reče Michelinova zvezdica," jim je pisal v e-pismu.

Michelin je svoj prvi vodnik za Seul izdal leta 2016. "Vsaka jed jasno kaže kuharjev vpogled v integriteto in preprostost italijanske kuhinje," so pri vodniku opisali Ristorante Eo.

Bo tožba delovala?

Čeprav je Eova tožba odmevna in predstavlja še en kamenček v mozaiku kritik, uperjenih proti Michelinu in zvezdicam, južnokorejski odvetnik Shin Ha-na meni, da je malo verjetno, da bi tožba zdržala, saj da Eo nima argumentov, da gre pri vključitvi v vodnik za kakršno koli razžalitev, saj "niso bile uporabljene kletvice".

Če bi odločili, da je Michelin kriv, je v Južni Koreji globa za razžalitev med 500.000 in 3 milijoni wonov (380–2.260 dolarjev).

Francoski kuharski mojster Marc Veyrat toži Michelin, ker so mu odvzeli eno zvezdico. Foto: AP

Ne glede na to, kako se bo tožba razpletla, se Eo ne misli ukloniti. "Še naprej bom trdo delal, da bi obvaroval integriteto naše industrije pred usranimi kritiki, kot so Michelin ali vplivneži ali mediji. Nadaljeval bom svojo kampanjo proti Michelinu."

Francoz razžaljen

Eo še zdaleč ni edini kuharski mojster, ki se je spopadel z vodnikom, ki slovi po svoji tajnosti. Letos je Michelin tožil tudi znani francoski chef Marc Veyrat, a on zato, ker so mu eno zvezdico odvzeli. Gre za restavracijo La Maison des Bois v Alpah, Veyrat pa trdi, da je bila težava v tem, da ocenjevalec ni prepoznal sira, ki ga je uporabil.

Michelinov ocenjevalec naj bi tako trdil, da je Veyrat sufle naredil iz čedarja, ekscentrični francoski chef pa trdi, da je šlo za mešanico drugih sirov, rumeno barvo pa da je sufleju dal žafran.

Ob tem je dodal, da je po izgubi ene zvezdice padel v globoko depresijo. "Osramočen sem bil, moja ekipa je bila v solzah," je povedal za francoske medije. Veyrat bo pravico na sodišču iskal še ta mesec.