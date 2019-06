Seznam 50 Best velja za sveti gral kulinaričnega sveta. Foto: 50 Best

Podelitev 50 Best je letos prvič potekala v Aziji, natančneje, v Singapurju, in, po pričakovanjih, organizatorji niso varčevali s spektaklom in bliščem. Že kulisa je bila dih jemajoča ‒ hotel Marina Bay Sands, ki velja s svojo prepoznavno arhitekturo in bazenom na vrhu nebotičnikov za enega izmed znamenitejših hotelov.

Prireditev tokrat prvič poteka v Aziji. Foto: 50 Best

V dneh pred podelitvijo se je v Singapurju zvrstila cela vrsta kosil, večerij, sponzorskih dogodkov, zvezdniških sodelovanj, pogovorov z najboljšimi kuharji sveta in drugih dogodkov, ki so to mesto/otoško državico spremenili v pravo kulinarično prestolnico.

Letos je podelitev minila v znamenju sprememb, vključevanja in ženskih kuharskih mojstric. Organizatorji so namreč lani, na krilih gibanja #Time'sUp sklenili, da je čas, da se stvari spremenijo tudi v kuharskem svetu, kjer prevladujejo moški.

Ali so se tega lotili na pravi način (povečali so kvoto ženskih glasovalk), je sicer stvar debate, a dejstvo je, da so na vsak način letos hoteli nameniti več prostora (in višjih uvrstitev) ženskim kuharicam.

Pozdravi iz kuhinje v Hiši Franko. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Hiša Franko najvišje do zdaj

In medtem ko je bila za najboljšo kuharsko mojstrico leta razglašena v newyorškem Cosmu delujoča Mehičanka Daniela Soto-Innes, z 28 leti najmlajša dobitnica te nagrade do zdaj, med petdeseterico v resnici še vedno ni kaj dosti restavracij, ki jih vodijo ženske.

A kritiki se motijo ‒ tu ne gre za seksizem, gre preprosto za to, da je ženskih vodij kuhinj preprosto manj, ker je to izjemno trd posel.

Tako je najvišje znova Ana Roš, ki ji je uspelo z močno ekipo in partnerjem Valterjem Kramarjem Hišo Franko letos popeljati vse do 38. mesta, kar je kar precejšen skok od lanskega 48. mesta, ko se je restavracija v Starem selu prvič prebila med 50.

Kobariška kuharska mojstrica, ki tudi v Singapurju ostaja ena bolj zaželenih sogovornic, veselja ne skriva.

Izločeni vsi pretekli zmagovalci

Ko že govorimo o prevetritvi formata 50 Best ‒ organizatorji so s še eno večjo spremembo naslovili tudi očitke, da je seznam predvidljiv in da so na vrhu vsako leto ista imena, za manjše restavracije, ki si ne morejo privoščiti tolikšnega piarja, pa mesta na seznamu ni.

No, letos so seznam s 100 restavracij razširili na 120, s tem pa se je nanj (zasluženo) uvrstilo nekaj tistih, ki se jim je čislani seznam prejšnja leta vedno nekako izmuznil.

V Mirazurju ‒ na sliki podpisna jed Maura Colagreca, pesa s smetano in kaviarjem. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Akademija 50 Best je tudi že pred glasovanjem s seznama izločila vse dosedanje zmagovalce, da bi tako zagotovila, da se ne bi na vrhu samo (znova) izmenjali Osteria Francescana in Celler de Can Roca.

Kljub temu pa so pustili vrata odprta za Nomo, ki jo je Rene Redzepi decembra 2017 samo preselil na drugo lokacijo, kar je bilo dovolj za izjemo.

In kar nekaj novinarjev in drugih insajderjev je menilo, da bi Redzepiju z Nomo 2.0 morda lahko uspelo že v prvem poskusu znova skočiti na sam vrh, ki ga je z izvirno Nomo zasedal kar štirikrat. A Reneju se je zmaga za las izmaknila, uvrstil se je na drugo mesto.

V Singapurju se veliko sliši tudi o prihodnosti 50 Best, ali je seznam še referenčen in kako preprečiti igro lobiranja za glasove, ki mnoge chefe tako izčrpava, da se praktično raztrgajo. A zdi se, da se bo to igro igralo še nekaj časa.

Več o Singapurju in zakulisju podelitve 50 Best pa v naslednjih dneh in tednih.

SEZNAM 50 NAJBOLJŠIH:

1. Mirazur, Menton, Francija

2. Noma, Kopenhagen, Danska

3. Asador Etxebarri, Atxondo, Španija

4. Gaggan, Bangkok, Tajska

5. Geranium, Kopenhagen, Danska

6. Central, Lima, Peru

7. Mugaritz, San Sebastian, Španija

8. Arpège, Pariz, Francija

9. Disfrutar, Barcelona, Španija

10. Maido, Lima, Peru

11. Den, Tokio, Japonska

12. Pujol, Mexico City, Mehika

13. White Rabbit, Moskva, Rusija

14. Azurmendi, Larrabetzu, Španija

15. Septime, Pariz, Francija

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Pariz, Francija

17. Steirereck, Dunaj, Avstrija

18. Odette, Singapur

19. Twins Garden, Moskva, Rusija

20. Tickets, Barcelona, Španija

21. Frantzén, Stockholm, Švedska

22. Narisawa, Tokio, Japonska

23. Cosme, New York, ZDA

24. Quintonil, Mexico City, Mehika

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Pariz, Francija

26. Boragó, Santiago, Čile

27. The Clove Club, London, Velika Britanija

28. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, ZDA

29. Piazza Duomo, Alba, Italija

30. Elkano, Getaria, Španija

31. Le Calandre, Rubano, Italija

32. Nerua, Bilbao, Španija

33. Lyle’s, London, Velika Britanija

34. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

35. Atelier Crenn, San Francisco, ZDA

36. Le Bernardin, New York, ZDA

37. Alinea, Chicago, ZDA

38. Hiša Franko, Kobarid, Slovenija

39. A Casa do Porco, São Paulo, Brazilija

40. Restaurant Tim Raue, Berlin, Nemčija

41. The Chairman, Hong Kong

42. Belcanto, Lizbona, Portugalska

43. Hof Van Cleve, Kruishoutem, Belgija

44. The Test Kitchen, Cape Town, Republika Južna Afrika

45. Sühring, Bangkok, Tajska

46. De Librije, Zwolle, Nizozemska

47. Benu, San Francisco, ZDA

48. Ultraviolet by Paul Pairet, Šanghaj, Kitajska

49. Leo, Bogota, Kolumbija

50. Schauenstein Schloss, Fürstenau, Švica

Mirazur in chef Mauro Colagreco Mirazur v Mentonu na Azurni obali je ena tistih restavracij, ki je med mednarodnimi gurmani izjemno priljubljena, v Argentini rojeni chef Mauro Colagreco pa uživa med kolegi izjemno spoštovanje.



Mirazur je vedno kotiral visoko na seznamu 50 Best, kljub temu se je moral Colagreco kar precej dokazovati, da je januarja letos končno prejel tretjo Michelinovo zvezdico. Razlog je preprost - Colagreco ni Francoz in Francozi so težko požrli, da je prav restavracija, ki nima francoskega chefa, najvišje uvrščena na seznamu.



A zdaj se zdi, da je Colagrecov čas dokončno napočil. Spomladi letos je tudi prenovil svojo restavracijo z bajnim razgledom na Ligursko morje, hrana pa še nikdar ni bila boljša. Colagrecov slog je sicer precej klasičen, brez večjih eksperimentiranj ali šova - natančno dodelani krožniki, kjer ima vsebina prednost pred formo, govorijo zase, pa naj si gre za njegovo podpisano peso s kaviarjem in smetano ali pa jagode in rabarbara, eden od novih krožnikov.



Mirazur smo obiskali pred dvema letoma, pred štirimi leti pa je ta kuharski mojster gostoval v Hiši Franko, ob tej priložnosti pa smo z njim opravili tudi intervju (okvirčki na levi strani).

*Še opomba: RTV novinarki poti v Singapur finančno ne krije.