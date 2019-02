Tudi tokrat bo ambasadorka dogodka naša najboljša kuharska mojstrica, Ana Roš iz Hiše Franko, ki je bila leta 2017 izbrana za najboljšo kuharsko mojstrico sveta. Foto: Organizator

European Food Summit (Evropski simpozij hrane) bo med 16. in 19. marcem na enem mestu združil priznana imena s področja kulinarike, umetnosti ter medijskega sveta, ki nas bodo s svojimi zgodbami navdihnili in spodbudili k naprednemu razmišljanju in delovanju za boljšo in trajnostno prihodnost.

Simpozij se je razvil iz Gourmet Cup Ljubljana, ki je lani že začrtal smernice, kako v Sloveniji izvesti dogodek na svetovni ravni.

Zagotovo največje kuharsko ime European Food Summita - Andoni Luis Aduriz iz Mugaritza. Foto: Reuters

Letos so organizatorji, gostinstvo Jezeršek, vse skupaj zastavili še precej ambiciozneje in za te potrebe k sodelovanju poleg "domače" ambasadorke Ane Roš iz Hiše Franko pritegnili še Andreo Petrinija in Joeja Warwicka, avtoriteti na področju mednarodne gastronomije.

Z njuno pomočjo zdaj v Ljubljano prihajajo taka imena, kot so chef Andoni Luis Aduriz iz slovite baskovske restavracije Mugaritz (9. restavracija sveta na 50 Best; 2 Michelinovi zvezdici), Andreas Caminada (Schloss Schauenstein, Švica, 3*; 47. na 50 Best), Esben Holmboe Bang (Maaemo, Norveška; 3*; 35. na 50 Best), Christopher Pelé (Le Clarence, Francija; 2*), Jordan Khan (Destroyer in Vespertine, ZDA; prejemnik naslova Best New Chef 2017), Leonor Espinosa (Leo, Kolumbija; Best Female Chef Latinske Amerike 2017) in Ricardo Camanini (Lido 84, Italija; prejemnik naslova Chef leta 2017 po izboru Identità Golose).

Med govorci najdemo še Aftona Hallorana iz Nordic Food Policy Laba in Roberta Floreja iz DTU Skylab – Technical University of Denmark ter številne druge, tako iz tujine kot tiste, ki so zaznamovali slovenski enogastronomski prostor.

Več na spletni strani dogodka: www.foodsummit.eu

Bogat in natrpan program

Kuharske goste in izbrane predstavnike tujih medijev čaka v štirih dneh natrpan program, prek katerega skušajo organizatorji predstaviti Slovenijo kot gastronomsko destinacijo, hkrati pa slovenskim obiskovalcem ponuditi stik s samim svetovnim kulinaričnim vrhom.

Posebno doživetje za goste bo večerja na jeklenici. Foto: Organizator

Gostje se bodo prvi dan podali na kulinarični sprehod z ljubljanskimi kuharskimi mojstri po kulturnih hramih in znamenitostih, kjer bodo svoje izpostave postavili Igor Jagodic (Restavracija Strelec), Janez Bratovž (JB Restavracija), Jakob Pintar (TaBar), Jorg Zupan (Atelje), Mojmir Šiftar (Evergreen) in Peter Kovač (Maxim). Vse skupaj se bo sklenilo v preddverju Križank in na Trgu francoske revolucije, kjer bo predpremiera Odprte kuhne z jagodnim izborom domačih gostinskih ponudnikov, vina, džinov in kraft piv.

Drugi dan bo osrednje prizorišče dogajanja na Krvavcu, kjer bodo goste smučišča na dogodku Gourmet na snegu razvajali vrhunski slovenski in tuji kuharski mojstri. Družbo jim bodo delale izbrane penine in vina vrhunskih vinarjev, poskrbljeno pa bo tudi za zabavo. Posebno doživetje bo zagotovo večerja na jekleni vrvi visoko v čarobnem objemu Kamniško-Savinjskih Alp, že uveljavljen koncept Jezerškov.

Vrhunec simpozij in večerja

Vrhunec European Food Summita bo v ponedeljek na Ljubljanskem gradu, ko sta na sporedu strokovni simpozij pod vodstvom Roševe in Petrinija ter t. i. experience dinner (gala doživljajska večerja). Ta bo poleg Roševe gostila še italijanskega kulinaričnega virtuoza Riccarda Camaninija (Lido 84, Italija), ki velja trenutno za enega najvznemirljivejših italijanskih kuharskih mojstrov, in Luko Koširja (Gostišče Grič), enega najustvarjalnejših slovenskih kuharjev.

Prihaja tudi Andreas Caminada iz Schloss Schauensteina v Švici. Foto: Andreas Caminada

Sklepni dogodek bo v torek na Krvavcu – dan se bo začel z gurmanskim zajtrkom pod taktirko Luke Koširja, nato pa se bodo na smučarski tekmi pomerili smučarji, deskarji, vinarji in ljubitelji kulinarike, medtem ko bodo goste na krvavški plaži razvajali domači in tuji kuharski mojstri.

Dejstvo je, da skuša Slovenija in pristojni uradi v zadnjih letih vse bolj tržiti našo državo kot butično, gastronomsko destinacijo, za kar imamo vse danosti, a nam pogosto zmanjka pri izvedbi in promociji. Premierni European Food Summit je korak v pravo smer, kako v Slovenijo pritegniti ne samo velika kuharska imena, ampak tudi največje reference na področju pisane besede o kulinariki in t. i. vplivnežev.

"Veseli me, da v Slovenijo prihajajo zvezdniška imena svetovne gastronomije, saj to pomeni, da je že prepoznana kot resen igralec na tem prizorišču. European Food Summit ob uglednih mednarodnih gastronomskih strokovnjakih in kuharskih mojstrih gosti tudi vrhunske slovenske šefe z Ano Roš na čelu ter pomembno pripomore k uveljavljanju naše dežele kot destinacije za petzvezdična kulinarična doživetja," je povedala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.