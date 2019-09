Pod sloganom Manj in zato bolje ti kraji turizem razvijajo brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Idejo so pred 11 leti zasnovali v avstrijski planinski zvezi, ker so želeli združiti kraje v Alpah, usmerjene v trajnostni gorski turizem.

Uradno bodo Luče v družino Gorniških vasi sprejete v soboto, občina pa se je na to pripravljala dve leti. Foto: Televizija Slovenija

Brez hotelskih naselij in velikih smučišč

Katere kriterije pa mora neki kraj izpolnjevati za vstop v to mrežo? "Gorniški značaj same pokrajine, kar pomeni najmanj 1000 metrov med najnižjo in najvišjo točko; planinska in gorniška tradicija, to se pravi vse, kar je povezano z gorami in ravno toliko turistične infrastrukture, da lahko nekaj turizma je. Nikakor pa ne pridejo v poštev kraji, ki imajo hotelska naselja, velika smučišča in drugo podobno turistično infrastrukturo, industrijske objekte ali pa ležijo ob velikih prometnicah," pojasnjuje podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Miro Eržen.

Neokrnjena narava in trajnostni turizem

V Lučah so zaradi svojega dosežka veseli in ponosni: "Nedvomno lahko z našo zanimivo turistično ponudbo prispevamo kamenček v mozaik teh majhnih in lepih vasi za užitek in postanek, v to smer se bomo tudi trudili," zagotavlja župan Ciril Rosc.

Pa so na povečan obisk pripravljeni, predvsem v smislu nastanitvenih kapacitet in druge infrastrukture? "Zadnja leta se je v Lučah kar precej povečala kapaciteta nastanitev, tako da mislim, da bomo v to smer lahko nekako zadostili povpraševanju. Nekaj infrastrukture bo zagotovo treba še sproti prilagajati obisku, bomo pa čez nekaj časa videli, kaj bo pomenil vstop v to združenje," dodaja župan.

Pred vrati že novi kandidati

Lani torej Jezersko, letos Luče – so še kakšne druge slovenske vasi pripravljene na sprejem v to elitno druščino? "Imamo že kar nekaj potencialnih kandidatov, s katerimi smo opravili že prve pogovore, jih tudi obiskali in ocenili njihove možnosti, tako da računam, da bo v prihodnjih letih število teh vasi v Sloveniji naraslo na pet, šest," meni podpredsednik PZS-ja.