"Minus pol milijona prenočitev in 90.000 manj turistov," so naslovi v hrvaških medijih. Po prvih podatkih je bilo namreč 4,6 milijona prihodov in 30,5 milijona prenočitev turistov, kar pa je 1,2 odstotka manj prihodov in 1,5 odstotka manj prenočitev kot julija lani.

Foto: BoBo

Kje so Nemci in Poljaki?

Minus so zaznali v mestu Zagreb in vseh obmorskih županijah, poroča portal Index, ki je podatke pridobil iz informacijskega sistema za prijavo in odjavo turistov E-visitor. Dodajajo, da so glede na vrsto nastanitve v plusu edino hoteli, medtem ko so zasebne namestitve zaznale dvoodstotni padec pri številu prihodov turistov in prenočitev, kampi pa več kot štiriodstotnega.

Manjše število gostov opažajo vse obmorske županije. Foto: BoBo

Glede strukture gostov portal poroča, da je prišlo za štiri odstotke manj turistov iz Nemčije, ki je za Hrvaško najpomembnejši trg. Avstrijcev je bilo julija sedem odstotkov manj, največji – kar desetodstotni padec – pa so opazili pri Poljakih.

Rekord letališča v Splitu

Medtem ko v turističnih nastanitvah zaznavajo padce, pa rekorde podirajo hrvaška letališča. Samo pretekli konec tedna je na letališču Resnik v Splitu pristalo in vzletelo 220 letal z okoli 58.000 potniki. Julija so na splitskem letališču našteli 723.048 potnikov, s čimer je katero koli hrvaško letališče prvič preseglo mejo 700.000 potnikov v mesecu dni.

Poleg splitskega je bil nov rekord tudi na letališču v Dubrovniku. Na tem letališču so imeli prvič v enem mesecu več kot pol milijona potnikov. Po poročanju Večernjega lista so jih našteli 514.723, medtem ko so jih julija lani 474.643. Dubrovniško letališče je mejo 400.000 potnikov v mesecu dni prvič preseglo pred dvema letoma, piše Slovenska tiskovna agencija.

Na dubrovniškem letališču so imeli julija prvič več kot pol milijona potnikov v enem mesecu. Foto: EPA

Močno rast v prometu so imeli tudi na letališču v Zadru. Našteli so 145.364 potnikov, kar je 27,6 odstotka več kot julija lani. Na letališču v Pulju so julija našteli 184.832 potnikov, kar je skoraj 12.500 več kot julija lani, na reškem letališču pa so po prvih podatkih imeli 31.272 potnikov oz. 8.500 več kot v enakem lanskem obdobju.

Na zagrebškem letališču pa so se julija ustavili pri številki 366.242 potnikov, kar je 13.000 manj kot julija lani, še poroča Hina.