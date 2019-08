En človek, 25 avtomobilov in 12 hiš je bilo poškodovanih, ko je letalo norveške letalske družbe Norweigan naletelo na tehnične težave kmalu po vzletu z rimskega letališča Fiumicino.

Ko je letalo z 298 potniki na krovu doseglo slab kilometer višine, je pilot sporočil klic na pomoč in obrnil nazaj proti letališču. Italijanski mediji pa so nato objavili številna pričevanja očividcev iz stanovanjske soseske Isola Sacra, ki so pripovedovali o "stotinah svetlečih koščkov kovine, ki so deževali z neba".

Pričevanja so podkrepili tudi s fotografijami prgišč drobcev in razbitih avtomobilskih stekel.

Časopis Corriere Della Sela dodaja, da bi bil incident lahko še veliko hujši: "Samo še nekaj trenutkov poleta in razbitine bi lahko zadele središče mesta ali pa nabito polne plaže."

Izognili so se katastrofi

Letalo je bil dobrih pet let star boeing 787-8, koščki pa naj bi odpadli z levega motorja tipa rolls-royce trent 1000.

Pri Norwegianu, kjer se sicer že dalj časa spopadajo s finančnimi težavami, so bili v odzivu skopi, dejali so le, da se je bilo letalo prisiljeno vrniti v Rim "zaradi znakov tehničnih težav z enim izmed motorjev".

Rolls-Royceov letalski motor. Foto: EPA

Italijanska agencija za letalsko varnost (ANSV) je že uvedla preiskavo, ki bo pokazala, kako blizu katastrofe so bili potniki v zraku in ljudje na tleh.

V letalsko zgodovino se je pred 30 leti zapisala katastrofa, ko je v Lockerbieju na Škotskem umrlo 11 ljudi, ko so razbitine razstreljenega letala Pan Am padle na njihove domove.