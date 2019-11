Prek spleta do cenejši smučarskih vozovnic. Foto: Pixabay

Pri smučarskih vozovnicah smo bili do zdaj vajeni, da se cene razlikujejo samo glede na pred- in posezono, v glavni sezoni pa je bilo vseeno, ali smo se na bele strmine odpravili na primer na praznični 8. februar, takrat kot vsi, ali pa na neki januarski ponedeljek, ko smo tam bolj samevali.

Tem časom se zdaj očitno bliža konec, saj je v pretekli smučarski sezoni prakso s severnoameriških smučišč prvič začela prevzemati tudi peščica evropskih. O njihovih razlogih in izkušnjah smo povprašali v Franciji in Švici, zanimalo pa nas je tudi, ali se nam to obeta tudi pri nas.

Cene na blagajni nikoli nižje kot na spletu

Kot je za MMC pojasnil Jérôme Estienne, so se prejšnjo zimo sešli s predstavnikom Liftopie, ki jim je predstavil njihovo rešitev za spletno prodajo, ki jo že uporabljajo v ZDA.

Pravi, da so se hitro prepričali, da bi bil to lahko dober način, da bi pritegnili nove smučarje in dali ugodne cene, da bi jih zadržali in pripravili do tega, da naročujejo že vnaprej.

"Bili smo prvo smučarsko središče, ki je zagnalo tovrstno spletno stran. Menili smo tudi, da bi bil to dober način, da bi ljudje govorili o Val Cenisu – in očitno je uspelo, ta način je bil najboljši za promocijo našega smučišča," je zadovoljen Estienne.

Kot pravi, so kupci hitro dojeli njihov način prodaje, saj ga poznajo že iz turistične industrije pri letalskih prevoznikih in ponudnikih nastanitev, zato so odlično začeli tako pri "starih strankah" kot tistih, ki Val Cenisa še niso poznali – pohvalijo se lahko z okoli 20 odstotki novih kupcev vozovnic.

Estienne nam nato opiše njihov model oblikovanja cen. "Naše cene so odvisne od stopnje sezone (visoka ali nizka), dni v tednu (sobota je najcenejši dan za smučanje) in tudi od povpraševanja. Prodajati začnemo po najnižji ceni, nato pa več ljudi kot kupi vozovnico, bolj cena raste. Zgornja meja je naš javni cenik na blagajni: 39 evrov za dnevno vozovnico in 195 za 6-dnevno. Cene na naši blagajni nikoli ne bodo nižje kot na spletu, popust je na voljo le v spletni prodaji," pojasnjuje Estienne.

Preverili smo njihove cene, in res so prek spleta na voljo velikanski popusti. Med nastajanjem tega članka bi ob takratnem nakupu vozovnice na primer 15. decembra ves dan smučali za pičlih 11 evrov, če pa bi se odločili še za ves teden smuke, je bila cena le 64 evrov za 6-dnevno vozovnico!

Tudi v prestižnem terminu okoli božično-novoletnih praznikov so na voljo več kot polovični popusti – na sliki cene za odraslo dnevno vozovnico. Foto: Val Cenis

Vremenska napoved ni dejavnik pri oblikovanju cen

Kot pravijo v prestižnem švicarskem zimsko-športnem središču St. Moritz, so z lansko izkušnjo zadovoljni, opazili so tudi skupno rast prodaje vozovnic glede na zadnje petletno obdobje. Vendar opozarjajo, da je še prezgodaj, da bi z gotovostjo trdili, ali gre to pripisati novemu sistemu ali pa dobri zimi z obiljem snega.

"Potrebujemo še nekaj let, da bomo v popolnosti ocenili vpliv dinamičnega oblikovanja cen. Že zdaj pa lahko z gostovostjo rečemo, da smo po novem sistemu prodali 30 odstotkov vozovnic prek spleta, v primerjavi z zanemarljivo količino kot leto prej," nam je pojasnila Monika Wüest.

Kot pravi, se je večina smučarjev na novi sistem hitro privadila, saj so ugotovili, da jim zgodnji nakup lahko koristi, in odzivi so bili pozitivni. "Bilo pa je seveda tudi nekaj pritožb s strani tistih, ki se niso pozanimali o sistemu na smučišču, preden so prišli tja in so morali zato plačati polno ceno, ki je bila ob priljubljenih smučarskih dnevih višja kot v letu predtem," pravi Wüestova.

Razloži še njihovo različico dinamičnega sistema. Cene, ki jih lahko v tem trenutku vidite na St. Moritzovem spletnem kalkulatorju, niso fiksne - če bo povpraševanje za posamezni dan večje, bodo višje tudi cene. Se pa te ne oblikujejo glede na vremensko napoved, poudarja.

Pogledamo še v njihov spletni kalkulator, ki z zeleno barvo in označenimi najbolj ugodnimi ponudbami res spominja na nakupovanje letalskih vozovnic. Za smuko 2. januarja bi tako odšteli 72 evrov, 6. januarja pa 20 evrov manj.

Cena na blagajni ne more biti nižja kot na spletu

Tudi Zermatt, ki leži pod znamenito goro Matterhorn in velja za eno najbolj priljubljenih smučišč v Švici, je lani zaradi uvedbe dinamičnega oblikovanja cenikov dosegel velik skok pri spletni prodaji - s prejšnjih sedmih na zdajšnjih 30 odstotkov. Kot nam je pojasnil Mathias Imoberdorf, so se smučarji na začetku veliko obračali na njih, saj niso vedeli, kako zadeva deluje, med sezono pa so se navadili in odzivi so bili nato pozitivni.

Razpon cen dnevne vozovnice za odrasle v Zermattu je nekoliko bolj tog, sega od 79 do 87 švicarskih frankov (od 72 do 79 evrov), cene pa so razdeljene glede na tri dele sezone. Na začetne in končne smučarske dni (01.11. - 29.11. in 20.04. - 03.05.), vrhunec (21.12. - 05.01. in 01.02. - 15.03.) in vmesni čas, ko je običajno tam manj gneče (30.11. - 20.12. in 06.01. - 31.01.).

"Najnižje cene so v predsezoni, najvišje v glavni sezoni. In tudi znotraj teh obdobij se cene lahko nekoliko razlikujejo - to je odvisno predvsem od napovedane zasedenosti, ki je povezana tudi s prazniki in šolskimi počitnicami," pojasnjuje Imoberdorf.

Smučarske vozovnice v Zermattu so naprodaj po teh dinamičnih cenah povsod - tako preko spleta kot na sami blagajni smučišča. "Če vozovnico rezerviraš preko spleta, je zagotovljena najnižja cena in če jo kupiš vsaj pet dni prej, je vključen še petodstotni popust za zgodnjo rezervacijo," njihov predstavnik za odnose z javnostmi pojasnjuje, čemu gre pripisati porast spletne prodaje.

"Če prek spleta rezerviraš vnaprej, dobiš najnižjo ceno za ta dan. Če pa vozovnico spontano kupiš na blagajni, je cena lahko višja, ne more pa biti nižja od spletne," razloži. Na primer: želimo smučati 7. decembra. Nekdo kupi vozovnico že 30. novembra, nekdo pa šele na dan smuke. Možno je, da bo vozovnica na dotični dan že dražja, nikakor pa ne more ta, ki jo je kupil 7. decembra, zanjo plačati manj kot tisti, ki jo kupil že novembra.

Tudi v Sloveniji že razmišljajo o tem

Kaj pa o tovrstnemu oblikovanju cen menijo na smučiščih na sončni strani Alp?

Tudi upravljavci smučišč na Mariborskem Pohorju so seznanjeni s tako imenovanimi dinamičnimi ceniki, ki jih uvajajo v nekaterih tujih smučarskih središčih in še proučujejo, ali bi tak model cenikov lahko prenesli v domače okolje: "Odločitev o tem bomo v prihodnje sprejeli na podlagi opravljene analize. Ta bo zajela različne vidike, od upoštevanja navad smučarjev in obiskanosti smučišč, vnaprejšnjega korektnega informiranja smučarjev, oblikovanja transparentnih cenikov do priprave paketne ponudbe v sodelovanju s hotelirji in še nekaterih drugih okoliščin," nam je v imenu Marproma pojasnil Miha Rubin.

Na Kaninu pravijo, da imajo že drugo leto v prodaji cenejšo različico sezonske vozovnice, ki velja od ponedeljka do petka, o dinamičnem modelu, kjer bi se cene spreminjale in prilagajale glede na povpraševanje, pa zaenkrat ne razmišljajo. "Prednost takega modela bi bila seveda tudi za nas enakomerna porazdelitev smučarjev skozi vse dni, pri čemer bi bila poleg konstantnega obiska in manj gneče enakomerno obiskana tudi gostinska ponudba," pritrjuje Tina Čujec, ki ob tem dodaja, da bi se morali za uvedbo takega modela, zaradi enotnih vozovnic, uskladiti tudi z italijansko stranjo smučišča (Sella Nevea).

Kot pojasnjujejo na Voglu, o t.i. dinamičnem modelu še ne morejo govoriti, a dodajajo, da cene tudi prilagajajo glede na pričakovan obisk - tako so posamezni paketi med tednom cenejši. Cen zaenkrat ne zvišujejo, ne glede na pričakovano povečano povpraševanje, jih pa znižujejo v terminih, ko vedo, da bo obisk slabši, razloži Aleksandra Fiorelli.

"Ker imamo v zimskem času 80 odstotkov domačih – enodnevnih gostov, mislim, da je o uvedbi modela potrebno razmisliti. Pri letalu in hotelu gre velikokrat tudi za popolnitev zadnjih sedežev in sob, na smučišču pa bi zadnja mesta težko opredelili. Lahko bi postavili višje cene za termine, vikende ali dneve, ko vemo, da je obisk večji, vendar je na Voglu odvisnost od spremenljivega vremena prevelika in je riziko, da bi z dvigovanjem cen potencialne obiskovalce le odvrnili, prevelik," pojasnjuje.

Krvavec: "Implementacija je predvidena v naslednji sezoni!

So se pa za ta korak že odločili na Krvavcu. "O dinamičnih cenah po vzoru letalskih vozovnic razmišljamo že nekaj let," priznava Uroš Zupan.

V teh letih so imeli srečanja in sestanke s ponudniki teh storitev iz tujine, zadnjega letos maja z nemškim predstavnikom. "Po tehtnem razmisleku smo se odločili, da z njimi ne gremo v poslovno sodelovanje, glavni razlog pa ponujena, pretirana cena njihovih storitev," pojasnjuje.

Zato so se odločili, da bodo razvoj in implementacijo dinamične prodaje zaupali slovenskemu podjetju, s katerim že sodelujejo na področju spletne prodaje. "Razvoj je planiran za naslednje leto, implementacija pa za naslednjo zimsko sezono," je za MMC razkril Zupan.

Kot slabosti tega modela vidi predvsem stroške, izziv pa je vsekakor tudi tehnologija implementacije in upravljanja te storitve, ki precej spreminja dosedaj ustaljeno prodajno politiko predprodaje in redne prodaje.

"Prednost dinamične prodaje za našega gosta - kupca je vsekakor cenejši nakup, ki pa ima določen riziko slabega vremena za izbrani dan. Iz naše perspektive ocenjujemo kot glavno prednost zapolnitev smučarskih kapacitet tudi v slabšem vremenu, ki ga kupec s predhodnim cenejšim nakupom na dotični dan ne more predvideti," zaključuje.