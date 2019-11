Glavni razlog za različne termine je razbremenitev prometne infrastrukture. Foto: EPA

Otroci v Nemčiji šolske počitnice uživajo ob različnih časih od začetka junija do prvih dni septembra. Najbolj zaželen termin za počitnice pripada Bavarski in Baden-Würtembergu, kje počitnice trajajo od konca julija do prvih dni septembra.

Bavarska in Baden-Würtbember sta kasnejši termin dobili zaradi pomoči otrok na kmetijah. Foto: EPA

Druge zvezne dežele šolske počitnice začnejo prej, Mecklenburg-Predpomorjanska že 22 junija, kar povzroča precej negodovanja, saj zaradi tega družine pogosto ne morejo izkoristiti najboljših poletnih terminov avgusta.

Na zadnjem srečanju vseh zveznih ministrov za izobraževanje je večina dežel zato zaprosila za spremembe v urnikih poletnih počitnic. Na pobudo sta ministra Bavarske in Baden-Würtenberga odgovorila nikalno in zagotovila, da sprememb počitnic v njunih deželah ne bo. Nekatere ostale dežele, kot je na primer Hamburg, so zato napovedale, da bodo čas počitnic za svoje šolarje od zdaj naprej določale samostojno.

Sistem počitniške rotacije so uvedli pred desetletji, da bi razbremenili poletno počitniško infrastrukturo, predvsem ceste in letalske povezave. Poleg tega različni časi šolskih počitnic omogočajo daljšo in bolj stabilno sezono za turistične delavce, ki lažje zadostijo potrebam počitnikovalcev. Vladna študija je pokazala, da bi skrajšanje počitniške sezone v primeru, da se več dežel premakne na bolj priljubljen avgustovski termin, nemški turizem lahko stalo do 120 milijonov evrov.

Najbolj kritičen je bil berlinski župan Michael Müller. Foto: EPA

V ozadju prepira pa je veliko več kot le termin poletnih šolskih počitnic. Obe najjužnejši deželi, ki sta prvotna termina dobili zaradi pomoči otrok na številnih kmetijah, namreč ne skrivata želje po večji samostojnosti v zveznem sistemu. Sploh Bavarci so znani samostojneži, ki se pogosto rogajo svojim severnim bratom, tudi zato, ker ostanejo na počitnicah, ko morajo drugi že domov. Ta domišljavost gotovo ne pripomore k občutku severnih držav, da Bavarci sabotirajo sodelovanje na zvezni ravni.

Berlinski župan Michael Müller je zato na radiju Deutschlandfunk javno napadel izobraževalna ministrstva obeh južnih dežel. Poleg počitnic se namreč ti ne strinjajo tudi z zvezno ureditvijo šolskega ocenjevanja in zaključnih spričeval. “Gre enostavno za napad na nemški federalizem,” je bil oster Müller. “Nič ne kaže, da bi bili pripravljeni na recipročen odnos med deželami.”