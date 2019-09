Število mednarodnih turističnih potnikov je v prvem polletju letošnjega leta naraslo za štiri odstotke v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki agencije s sedežem v Madridu.

Od januarja do junija letos je na cilj prispelo 671 milijonov tujih turistov, kar je 30 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Rast turizma so poganjale močno gospodarstvo, nizke cene letalskih prevozov, boljše letalske povezave in manj birokratskih ovir z vizumi.

Foto: EPA

Največjo rast turističnih obiskov je doživel Bližnji vzhod, kamor je med drugim zaradi muslimanskega svetega meseca ramazana prišlo osem odstotkov več turistov kot v prvem polletju lani.

Azija je dobila šest odstotkov več turistov, najbolje obiskana celina Evropa štiri odstotke, ameriška celina pa dva odstotka več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta. Afrika je po nepopolnih podatkih beležila triodstotno rast obiska tujih turistov od tega severna Afrika devetodstotno, Afrika pod Saharo pa ni doživela ne rasti in ne padca.

Več Kitajcev, ki pa so zapravili manj

Iz Kitajske je šlo na pot 14 odstotkov več turistov, vendar pa je bila poraba kitajskih turistov v prvem četrtletju letos za štiri odstotke slabša kot lani zaradi trgovinske vojne z ZDA in cenejše valute juan.

Število ameriških turistov v svetu je naraslo za sedem odstotkov, vendar pa je po podatkih ministrstva za trgovino ZDA število prihodov tujih turistov v ZDA v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani padlo za 1,7 odstotka.

Število francoskih turistov je naraslo za osem odstotkov, italijanskih za sedem, nemških pa za dva. Japonskih turistov je bilo 11 odstotkov več, korejskih osem odstotkov manj, avstralskih šest odstotkov več, ruskih štiri odstotke manj, brazilskih pet odstotkov manj in mehiških 13 odstotkov manj.

Svetovna turistična organizacija za letošnje leto napoveduje rast turističnih potovanj za med tri do štiri odstotke. Lani je bila rast šestodstotna, predlani pa sedemodstotna.