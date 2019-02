Foto: MMC RTV SLO/Na splošno velja, da so nekdanji najemni avtomobili po navadi dobro vzdrževani, enostavni za nakup in cenovno ugodnejši.

Med največje stroške pri lastništvu avtomobila štejemo amortizacijo. Gre za "tihi" strošek, za katerega pogosto sploh ne vemo ob nakupu avtomobila in se v nasprotju s točenjem goriva, plačevanjem zavarovanja, servisiranjem vozila, nakupom pnevmatik, opazi šele, ko prodajamo vozilo. V treh letih vozilo izgubi glavnino svoje vrednosti.

Trg rabljenih vozil ni preplavljen zgolj z lastniškimi vozili, ampak tudi vozili, ki so bili del flot, tako podjetij kot ponudnikov storitev rent-a-car. Torej storitev najema avtomobila po navadi za krajši čas. Ali rabljena voziladružb rent-a-car lahko predstavljajo dober nakup? To vas sprašujemo v tokratni anketi Avtomobilnosti, hkrati pa smo zbrali nekaj dejstev, ki potrjujejo to tezo, in tudi dejstva, ki ne govorijo v korist tem vozilom.

Foto: Peugeot/Podjetja za najem vozil kupujejo nova vozila za zgradnjo svoje flote. Svoj inventar morajo stalno posodabljati, zato neprestano delajo prostor za novejše modele, hkrati pa vsako leto prodajajo svoje avtomobile na dražbah, trgovcem ali neposredno potrošnikom.

Kupijo in prodajo

Za začetek lahko pojasnimo, da je pri podjetjih rent-a-car najpogostejša praksa povratni odkup vozila. To pomeni, da od proizvajalca vozil kupijo večje število vozil, na primer 1.000 novih vozil, hkrati pa sklenejo "buyback", torej odkupno pogodbo, s katero se tovarna zavezuje, da bo vozila odkupila nazaj po določenem času ali številu prevoženih kilometrov. To je po navadi šest mesecev ali ob 20 tisoč prevoženih kilometrih.

Podjetja rent-a-car seveda dobijo velike popuste, saj avtomobile kupujejo v velikih količinah, tisoč ali celo več vozil. Fizična oseba, ki bi kupila zgolj en avtomobil, ne bi nikoli dobila takega popusta. Ampak popust pri podjetjih rent-a-car ne šteje tako veliko, kot razlika med nakupno in odkupno ceno vozil. Po navadi je to od 2 do 3 odstotke. Na primer, podjetje rent-a-car kupi posamezno vozilo s 25-odstotnim popustom in ga odkupi nazaj s 27-odstotnim popustom.

Naš sogovornik, Martin Berger, analitik podjetja Autovista Group pravi, da je nakup vozila iz flote rent-a-car vozil dobro, ker so pogosto ta vozila še v garanciji. "Če kupiš pol leta star avto ali en leto star avto, imaš v večini primerov še vsaj leto in pol tovarniške garancije, v nekaterih primerih imaš "mir" še šest let, hkrati pa se z nakupom rabljenega vozila izogneš največji izgubi vrednosti vozila, ki je največja prav v prvem letu od nakupa vozila."

Foto: Saša Despot

Slab imidž

Sogovornik pravi, da imajo pogosto vozila rent-a-car slab imidž, češ da najemniki zanje ne skrbijo lepo, saj niso njihova lastnina, da so zato tvegan nakup, vendar: "Podjetja, ki izposojajo vozila, vedno v pogodbo vstavijo klavzulo, za primer, da je z avtom ob vračilu kaj narobe. Zato vozniki skrbijo za vozila, da se kaj ne poškoduje," pravi Berger in dodaja, da so po navadi v slabšem stanju službena vozila.

Kaj pravi mehanik leta?

Za mnenje o smiselnosti nakupa tovrstnih vozil smo povprašali tudi mehanika leta 2018 Anžeta Sokliča. "Ali bi sam kupil avto, ki je bil del flote vozil rent-a-car s pripadajočo servisno knjigo?" smo ga vprašali in dobili odgovor: "Da, če bi imel avto konkurenčno ceno, saj avtomobil po navadi največji del nakupne cene izgubi po nakupu." In zakaj ga ne bi kupil? "Po navadi imajo avtomobili za kratkoročni najem osnovno opremo, kar pa veliko kupcev in prav tako mene odvrača od nakupa," argumentira mehanik leta, ki pogosto tovrstne avtomobile tudi sam servisira in popravlja v svoji delavnici.

Foto: MMC RTV SLO/Mehanik pravi, da bi kupil avto iz kratkoročnega najema, saj po izkušnjah ne predstavljajo večjih težav, vendar pa naj avto pred nakupom pregleda strokovnjak.

Pravi, da okoli 80 odstotkov tovrstnih vozil spada v dolgoročni najem in 20 odstotkov kratkoročni najem. Večina avtomobilov je bila v Slovenijo uvoženih in so bili del dolgoročnega najema. Tovrstni avtomobili v kratkem obdobju, v dveh do treh letih naredijo veliko kilometrov, tudi 200 tisoč kilometrov. "Takšen avto je ohranjen kot slovenski avto, ki je star pet let in ima prevoženih 120.000 kilometrov," pravi Soklič, ki dodaja, da se lahko zahvalimo dobi računalnikov, saj ima vse manj avtov zaradi obveznih vpisov v registre "popravljene" kilometre.

Kupci vozil iz flot morajo biti pozorni tako kot pri vseh drugih rabljenih vozilih. Vozila je priporočljivo pregledati pri mehaniku (pregled motorja, podvozja, pregled vitalnih delov, pregled z diagnostično napravo). "Tudi v naši delavnici občasno servisiramo vozila od ene izmed največjih podjetij rent-a-car v Sloveniji (sploh pregledi in popravila vozil pred prodajo) in moram povedati, da se vozila prodajajo v dobrem stanju," še dodaja mehanik leta, ki pa vseeno opozarja, da vedno obstaja določeno tveganje, da bo avto odpovedal že po nekaj kilometrih vožnje. A tudi to se zgodi. "Sam sem imel takšno izkušnjo, ko sem delal na uradnem servisu v Ljubljani. Avtu luksuznega razreda je odpovedal motor po samo 17 kilometrih zaradi napake na ojničnih ležajih. Saj ni res, pa je. Veliko novih avtov pa ima tudi okvare, ki jih uradni servisi ne morejo odpraviti, lastniki vozil pa potem obupano iščejo alternative."