Foto: MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti nadaljujemo z našo preventivno akcijo – osnovno šolo varne vožnje. Tokrat se bomo ukvarjali z vozniki šolskih kombijev.

V novicah se bomo dotaknili novega načina uporabe avtomobilov, pri katerem lahko za določen znesek na mesec vozite različne avtomobile in ste lahko celo nagrajeni na varno in varčno vožnjo. Pogledali si bomo nekaj novosti, ki jih bomo lahko v živo videli v Ženevi, vas seznanili s tem, kako se proizvajalci zavzemajo za preskrbljenost z baterijami ter na slovenski trg pospremili novo toyoto RAV4 in mercedes razreda B.

V nadaljevanju oddaje vas vprašamo, ali bi podprli znižanje hitrosti za 10 km/h, kot so to storili v Španiji.

Na koncu pa testiramo karavanski mercedes razreda C z majhnim, a učinkovitim 1,5-litrskim bencinskim motorjem ter Hondinega športnega terenca, ki ga prav tako poganja 1,5-litrski bencinski motor, ter zaključimo s testom jeepa renegada z dizelskim agregatom in samodejnim menjalnikom.

Ne zamudite današnje oddaje ob 20.05 na drugem programu TV SLO.