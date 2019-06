Foto: MMC RTV SLO/Ekipa Avtomobilnosti

Pri Avtomobilnosti smo se vse leto ukvarjali z dnevnimi migracijami, od doma v službo in nazaj. Te povzročajo stres, zastoje, vpliva na naše zdravje, škoda pa se meri v milijardah evrov. Ena od težav so tudi tovornjaki, ki jih je na cestah vedno več. Dars je poskrbel, da je ob cesti dovolj prostora za preverjanja tovornjakov in drugih udeležencev prometa na avtocestah. Na enem od preverjanj smo bili tudi mi.

Preskusili smo prenovljeni volkswagen passat z odličnimi asistenčnimi sistemi, in vozili tudi povsem novo generacijo renaulta clia, ki je spet postal slovenski avtomobil, saj ga izdelujejo v novomeškem Revozu. Preskusili smo tudi audi A1 sportback.

Komentiramo tudi novo prometno sredstvo, električne skiroje, in odnos uporabnikov avtomobilov iz delitvenih shem, predvsem ko gre za parkiranje. Bili smo tudi na domačih premierah mercedesa razreda V in električnega jaguarja i-pace, na domače ceste pa je zapeljala tudi toyota camry. Citroën je svojo stoletnico praznoval tudi z razstavo svojih starodobnikov v centru Ljubljane.

