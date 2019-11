Carlos Tavares se je znašel pred novim izzivom. Fiatu povrniti zaupanje evropskih voznikov. Foto: MMC RTVSLO

Glavna novica v svetu avtomobilizma, zaradi katere imajo avtomobilski analitiki zadnje dni polne roke dela, je napovedana združitev ameriško-italijanskega avtomobilskega proizvajalca Fiat Chrysler in francoske skupine PSA, lastnice podjetja Peugeot.

Z združitvijo bo nastal četrti največji avtomobilski proizvajalec na svetu. Pred njim bodo Volkswagen, zavezništvo Renault-Nissan in Toyota. Letno naj bi družba ustvarila približno 170 milijard evrov prihodkov in približno 11 milijard evrov dobička iz poslovanja, so v skupni izjavi zapisali v obeh družbah. Letno naj bi proizvedli 8,7 milijona vozil.

Skupno družbo bosta vodila predsednik Fiata Chryslerja John Elkann, glavni izvršni direktor PSA Carlos Tavares pa bo glavni izvršni direktor in član upravnega odbora. Seznam izzivov pred obema partnerjema je dolg, osredotočen pa bo tudi na Evropo.

Pri Oplu se bojijo, da bodo poraženci združitve. Sindikati že opozarjajo na sklenjene sporazume o ohranitvi delovnih mest.: MMC RTV SLO

Z Oplom mu je uspelo, zdaj je na vrsti Fiat

Prav Evropa bo izziv za Carlosa Tavaresa, nekateri ga imenujejo kar za čarovnika v avtomobilski industriji, saj je uspešno vključil izgubljeno znamko Opel v strategijo skupine PSA. Opel je po dolgih letih izgub pod General Motorsom, novo vlogo začel uspešno. Še trši oreh se na prvi pogled zdi Fiat-Chrysler.

Ameriško-italijanski avtomobilski proizvajalec Fiat Chrysler (FCA) je v tretjem četrtletju ustvaril 179 milijonov evrov čiste izgube. Prodaja je upadla za devet odstotkov na 1,06 milijona vozil, kljub temu pa so se prihodki zvišali za odstotek na 27,3 milijarde evrov.

"Fiat-Chrysler je v Evropi v zelo slabi situaciji", je za Automotive News Europe dejal Jean-Pierre Coriniou, partner pri svetovalnem uradu SIA v Parizu. Privlačne so le ameriške blagovne znamke, RAM in Jeep, Fiat pa odlično posluje v nekaterih delih Italije, kjer je njegov tržni delež tudi 50-odstoten.

Kontrast v primerjavi s skupno PSA je velik. Po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev vozil (ACEA) je prodaja avtomobilov znamk Fiat Chrysler, vključno s Fiat, Jeep, Lancia, Chrysler, Alfa Romeo in Maserati, v prvih devetih mesecih leta 2019 v Evropi padla za 10 odstotkov, medtem, ko PSA v Evropi posluje zelo stabilno.

Tudi v Beli hiši bodo skrbno spremljati združitev obeh avtomobilskih skupin. Foto: Reuters

Številne prepreke in izzivi

Izziv bo, kako zadržati tovarne in delovna mesta. Italijanski minister za industrijo Stefano Patuanelli je dejal, da bo vlada poskrbela, da dogovor in pričakovana znižanja stroškov ne bodo vplivali na delovna mesta v Italiji. Analitiki opozarjajo na zaostrene pogoje pri politiki emisij CO2 v Evropi, kjer FCA ne blesti, kljub temu pa FCA skupini PSA prinaša tako želeno in dolgo iskano prisotnost v Severni Ameriki, na trgu, ki je tradicionalno bolj donosen za avtomobilsko industrijo. Hkrati pa ima Tavares uspeh v evropskem avtomobilskem poslovanju.

"V Tavaresovi knjižici naj bi se znašla podjetja, ki ustvarjajo izgubo, da bi jo hitro odpravil," je v opombi zapisal Bernsteinov analitik Max Warburton in dodal: "Verjamemo, da lahko pri Fiatu v Evropi doseže nekaj podobnega."

Fiati na arhitekturi PSA

Analitiki ocenjujejo, da bo PSA v prvi vrsti pomagal FCA omogočiti dostop do sodobnejših in fleksibilnejših arhitektur vozil PSA, kar bi imelo za posledico doseganje nižjih stroškov proizvodnje ob hkratnem povečanju obsega proizvodnje.

Toda proces integracije platform, pogonskih sklopov in drugih sestavnih delov med obema avtomobilskima proizvajalcema bi lahko trajal štiri leta ali več, je povedal Sam Fiorani, vodja globalnega napovedovanja vozil pri AutoForecast Solutions.

Opla je hitro spravil na nove platforme PSA, tako nova corsa že nastaja na isti platformi kot peugeot 208, enako velja za SUV grandland X, ki je sorodnik peugeota 3008 ...

Tavares pa se bo moral v poplavi različnih znamk soočiti tudi z nasprotniki. Nemci so že napovedali, da si bodo prizadeval za ohranitev avtonomije nemške enote znotraj skupine PSA Group. Opozorili so na sporazum, ki prepoveduje prisilna odpuščanja pri Oplu do sredine leta 2023.

Novi fiati bodo, kot kaže, nastajali na platformah skupine PSA, kar pomeni svojevrstno obliko in tehnologije, ki jih bomo videvali tudi v peugeotih, citroënih in oplih. Foto: Reuters

Pozorni bodo tudi v Beli hiši

Pod prste bodo gledali tudi v Beli hiši. Uprava ameriškega predsednika Donalda Trumpa si bo zelo natančno ogledala načrtovano združitev med Fiat Chryslerjem in lastnikom Peugeota PSA, je dejal ekonomski svetovalec Bele hiše Larry Kudlow. "Na to bomo očitno gledali zelo, zelo natančno," je dejal Kudlow za Bloomberg. Predvsem zaradi precej velikega glasovalnega vpliva kitajskega Donfenga v PSA.

Se pa združitve močno veselijo v Srbiji, kjer jo označujejo za novo priložnost za tovarno v Kragujevcu, kjer lahko na leto proizvedejo 300 tisoč vozil. V Srbiji so prepričani, da bodo želeli kapacitete tovarne zaradi potreb svetovnega trga zapolniti do konca, kar je bilo zdaj s Fiatom nemogoče. Upajo, da bodo v prihodnje iz tovarne poleg fiatov vozili tudi peugeoti, citroëni in morda še avtomobili katere druge znamke.