V skupini Volkswagen, ki je prva po prodaji vozil v Evropi v letu 2019, je šlo junija najbolje Seatu, ki je imel rast za 7,4 odstotka. Pri preostalih treh znamkah, Volkswagnu, Audiju in Škodi, so imeli precejšen padec evropske prodaje. Foto: MMC RTV SLO

V prvih šestih mesecih leta 2019 se je v Evropi v primerjavi z istim obdobjem lani prodalo za 7,8 odstotka manj novih vozil, kažejo podatki Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). To pomeni, da je v prvi polovici leta prvič registrske tablice dobilo 8,2 milijona avtomobilov v Evropi.

Skrb vzbujajoča je predvsem junijska prodaja. Junija 2018 je bilo prvič na stari celini registriranih 1,62 milijona avtomobilov, letos pa le 1,49 milijona. Podatki se nanašajo na 28 članic EU-ja in članice EFTA. Kje so vzroki za padec in ali se s tem že napovedujeta umirjanje rasti in skrb avtomobilske industrije za nove čase?

Padec so opazili tudi pri Renaultu, a so optimistični predvsem zaradi novega clia in električnega zoeja. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Krivi so prazniki

Avtomobilski proizvajalci pravijo, da ne, saj pri ACEA padec pripisujejo predvsem negativnemu učinku koledarja. Predvsem junija je bilo po vsej Evropi veliko praznikov, ki so zmanjšali število dni, ko so prodajni saloni vozil odprti.

Junijski padci prodaje so bili zelo različni. Prodaja Nissanovih vozil je junija upadla za 27 odstotkov, Volvova za 22 odstotkov, Hondina za 19 odstotkov, pri skupini FCA Fiat Chrysler ugotavljajo 10-odstotni padec, pri BMW-ju 9,6-odstotnega, skupina Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat in Škoda) 8,2-odstotnega, Daimler (del skupine je Mercedes-Benz) in skupina PSA (Peugeot, Citroën, Peugeot in DS) pa 8,2-odstotni padec.

Ni vsem padala prodaja

Veliki zmagovalec je znamka Seat, pri kateri so registracije junija v primerjavi z lanskim letom zrasle za 7,4 odstotka. Na drugi strani je Volkswagnova prodaja zdrsnila za 14 odstotkov, a na polletni ravni ostaja enaka, skupina Volkswagen pa je s 24,2 odstotka registriranih vozil tudi vodilna znamka v Evropi v prvih šestih mesecih, sledita ji PSA in Renault.

V Evropski uniji so v prvi polovici leta prodali 8,2 milijona novih vozil, kar je 3,1 odstotka manj kot v istem obdobju lani, kažejo podatki Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija

Med azijskimi znamkami je uspelo stabilno prodajo obdržati Toyoti, ki je malenkost zrasla, enako velja za Kio, Hyundaieve in Lexusove registracije pa so se zmanjšale za 8,7 oziroma 6,3 odstotka.

Prvi negativni ukrepi

Šibek junij nakazuje spremembe v avtomobilskem sektorju, ki jih pripisujejo tudi lovu za načrtovanimi dobički, novimi pogodbami z dobavitelji, predvsem kitajskimi, pomanjkanjem komponent, ki jih izdelujejo v Evropi, novim emisijskim zahtevam …

Pri Mercedesu so že napovedali, da se utegnejo odpovedati nekaterim modelom, ki niso dobičkonosni, že po dveh letih naj bi se poslovili od poltovornjaka razreda X, pri BMW-ju so maja poročali o prvih izgubah v zadnjem desetletju.

Prodaja avtomobilov navzgor skoraj šest let

Pri ACEA-ju so že prilagodili letne napovedi o prodaji vozil, saj po novem predvidevajo enoodstotni padec, predvsem na račun neznank, kot sta brexit in manjše povpraševanje po flotnih vozilih. To je šok za avtomobilsko industrijo, ki neprestano rast prodaje dosega vse od leta 2013.

V združenju proizvajalcev padec prodaje v Evropi pripisujejo predvsem manjšemu številu delavnih dni oziroma negativnemu učinku koledarja. Foto: BoBo

Kljub padcem v prodaji vsi avtomobilski proizvajalci niso črnogledi. Automotive News Europe navaja Renault, pri katerem pravijo, da pričakujejo, da bo prodaja avtomobilov v Evropi stabilna, so pa opozorili na morebitne posledice trdega brexita. Pri Renaultu z velikim optimizmom gledajo predvsem na drugo polovico leta, ko bodo "udarili" z novo, peto generacijo clia, ki bo imel pomembno vlogo tudi v Revozu, in novim, električnim zoejem. Kljub temu Francozi predvidevajo, da se bo avtomobilski trg svetovno skrčil za tri odstotke.

Maja je bila prodaja vozil v Evropi z 0,1-odstotno rastjo še tik nad gladino. Pri ANE-ju ocenjujejo, da je trg rasel tudi na račun spodbud in pobud za menjavo starih in umazanih dizelskih vozil za nova, s pogoni bolj čista vozila, kar je vlivalo optimizem. Tudi prodajnih dni je bilo več kot po navadi.

Kam se bo obrnila krivulja

Zdaj se vsi sprašujejo, ali je prodaja avtomobilov že dosegla vrhunec in se bo krivulja po šestih letih rasti obrnila navzdol. Čas za avtomobiliste je težek, saj so naložbe za prehod na elektrificirano mobilnost, ki želi biti v prihodnosti popolnoma avtonomna, ogromne. Prodajni delež elektrificiranih avtomobilov je še vedno zanemarljiv, hkrati pa že prihodnje leto začnejo veljati nova pravila glede povprečnih izpustov ogljikovega dioksida v ozračje, ki so podkrepljena z grožnjami o visokih kaznih za vsak presežen gram CO2. Kar bo ob napovedanih nujnih novih sistemih za varnost vozil v Evropi posledično privedlo tudi do večjih nakupnih cen vozil v Evropi.