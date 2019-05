Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO/Veliko vlogo pri ohranjanju vrednosti ima zgodovina posameznega avtomobila. Od tega je odvisno, kakšni stroški avtomobil čakajo v prihodnjih letih. Ko merilnik kilometrov preseže številko 150.000, je avto veliko težje prodati, kot če ima prevoženih manj kot 100 tisoč kilometrov.

Pomemben podatek, ko prodajate avtomobil, je, kako ohranja svojo vrednost. Naš sogovornik, Martin Berger, analitik podjetja Autovista Group, nam je v oddaji Avtomobilnost razložil, da moramo stroške lastništva vozila ločiti v dve skupini. V prvo skupino uvrščamo strošek amortizacije, v drugega pa sodijo stroški uporabe vozila.

Tihi strošek, ki najbolj boli

Strošek lastništva avtomobila se pojavi takoj po nakupu avtomobila. Tu gre predvsem za strošek amortizacije. Starejši, kot je avtomobil, manjša je njegova vrednosti. Vrednost vseskozi pada, vendar pa, če gledamo grafično, je najbolj strm padec prvo leto po nakupu novega avtomobila, potem pa je graf vednosti avtomobila iz leta v leto manj strm.

Foto: MMC RTV SLO/Sogovornik, Martin Berger, svetuje, da izberete barvo, ki je pogosta na avtomobilih, črna, siva ali srebrna.

»Amortizacija ima vedno največji vpliv pri stroških lastništva avtomobila v okviru celotnega stroška lastništva avtomobila. To je, ko govorimo o novih avtomobilih. Amortizacija pri deset let starem avtomobilu je majhna. Ne izgublja več veliko vrednosti. Tam je slika stroška oziroma izgube vrednosti povsem drugačna,« pravi sogovornik, ki opozarja, da predvsem pri fizičnih osebah opažajo, da ne vedo, da je izguba vrednosti oziroma amortizacija tihi strošek, ki je veliko večji od stroška za gorivo. »Veliko ljudi kupuje nov avto in ga čez tri leta prodaja. Šele takrat spoznajo, koliko manj je vreden kot ob nakupu. Medtem ko imajo druge stroške pri uporabi vozila, na primer gorivo, servise ali zavarovanje vozila pod nadzorom, saj sproti vedo za te stroške,« dodaja Berger.

Foto: EPA/Nezadovoljstvo z avtomobili z dizelskimi motorji se širi po vsej Evropi, so pred časom zapisali v poročilu Mednarodne agencije za energijo (IEA).

Stroški, ki jih nadzorujemo

V drugo skupino torej spadajo stroški uporabe avtomobila. Imamo jih bolj pod nadzorom. Na primer strošek za gorivo. Vemo približno, koliko na teden ali mesec zapravimo. »Za zasebne kupce bi lahko bil zanimiv nakup malo rabljenega vozila, mladega vozila. Govorimo o pol leta starem avtomobilu ali največ letu dni, ko je velik del amortizacijskih stroškov že odplačan. Na tak način lahko privarčujemo veliko denarja,« svetuje sogovornik, ki dodaja, da je velik strošek v okviru celotnih stroškov zavarovanje vozila. Ta predstavlja okoli desetino celotnih stroškov lastništva.

Strošek za gorivo je odvisen od vrste in moči motorja, karoserijske oblike vozila in sloga vožnje, predvsem pa od števila prevoženih kilometrov. »Gorivo predstavlja med 10 do 15 odstotki celotnih stroškov vozila,« dodaja Berger. Nato je treba upoštevati še redne servise vozila, to so predvideni stroški, nastajajo pa tudi nepredvideni stroški, ko se kaj pokvari. Na primer zamenjava diskov, tudi obrabljeni material. Po oceni Bergerja dva do tri odstotke stroškov predstavljajo pnevmatike, ne smemo pa pozabiti še na davke, na primer takso za ceste, ki je od države do države različna, vse večji strošek postajajo parkirnine, pa cestnine ali nakup vinjete …

Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO/Strokovnjaki opozarjajo, da ob nakupu novega ne izberete najšibkejše niti najmočnejše različice motorja, če želite ohraniti vrednost vozila čim večjo.

Pravila pri nakupu avtomobila

Berger pa je podal nekaj pravil pri nakupu avtomobila, zaradi katerih boste svoje vozilo prodali prej in za več denarja.

»Prvo pravilo je, ne kupovati avta nenavadne barve. Kupite sivega, srebrnega ali črnega, ne pa zelenega ali kakšne druge nenavadne barve, ker ga boste težje prodali za dobro ceno,« svetuje Berger. Da ni vse zlato, kar se sveti, razkriva obširna raziskava o izgubi vrednosti vozil spletne strani, specializirane za rabljena vozila iSeeCars, kjer so analizirali podatke o več kot dveh milijonih avtomobilov. Podatki, zbrani v raziskavi, so pokazali, da lahko lastniki avtomobilov zlate barve v prvih treh letih lastništva pričakujejo izgubo 37,1 odstotka vrednosti nakupne cene vozila. Veliko vrednosti bodo izgubila še vijolična vozila (36,7 odstotka) in vozila bež barve (36,6 odstotka). Sledijo avtomobili oranžne barve (30,6 odstotka vrednosti), zelene (30,9 odstotka) in rumene (27 odstotkov).

Foto: Reuters/Tudi slovenski trg novih dizelskih avtomobilov je v strmem upadanju.

Berger pri nasvetih nadaljuje s previdno izbiro opreme pri nakupu novega avtomobila. »Določeno opremo je danes nujna treba imeti v vozilih. Je pa razlika, ali kupujemo mestno ali večje in dražje vozilo. Prav za vse pa velja, da je klima obvezen del v vozilu. Avta brez klime danes ne moreš prodati," pravi in dodaja, da so del nujne opreme v nekaterih državah ogrevani sedeži, vse pomembnejši so sistemi za povezovanje. Težko se proda vozilo brez brezžične povezave telefona z vozilom. Tudi parkirni senzorji so pogosto zahteva pri kupcih avtomobil, celo kamera za vzvratno vožnjo. »V zadnjem času tudi že asistenčni sistemi, ki bodo v prihodnosti pri prodaji rabljenih vozil igrali pomembno vlogo,« dodaja sogovornik.

Dizli vse manj zaželeni

Zelo pomembno vlogo pri prodaji v zadnjem času ima tudi tip motorja. Prodaja avtomobilov z dizelskimi motorji v Evropi se je močno zmanjšala. Pri Automotive News Europe med vzroki za nepriljubljenost dizelskih avtomobilov pri kupcih navajajo zaskrbljenost glede onesnaževanja in zaskrbljenost pri izgubi vrednosti ob prodaji vozila, saj vlade po Evropi napovedujejo ukrepe za zmanjšanje prodaje vozil z motorji na notranje zgorevanje.

Pomembna pri prodaji rabljenega vozila pa je tudi preverjena zgodovina, saj je na trgu veliko rabljenih vozil z »lažnim stanjem kilometrov«.

Berger pravi, da se tudi v tej smeri stvari premikajo na bolje. Zdaj obstaja evropska baza podatkov, kjer je mogoče slediti vozila, ki so redno servisirana. »To bo postala zahteva povsod. Brez te baze bomo težko rešili težavo. Težava je tudi pri proizvajalcih vozil, ki posvečajo premalo pozornosti težavi prevrtenih kilometrov. Če bi le nekaj malega vložili v programsko opremo, bi se to dalo preprečiti,« je še prepričan sogovornik.