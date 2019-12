Še posebej izpostavljeni so dobavitelji v avtomobilski industriji, razkrivajo podatki, ki so jih objavili pri analitskem podjetju FTI Consulting. V poročilu je navedena raziskava, ki razkriva, da bodo dobavitelji proizvedli kar 38 odstotkov manj delov in komponent, proizvajalci vozil pa bodo proizvedli za 17 odstotkov manj komponent. Foto: MMC RTV SLO/Volkswagen

V poročilu Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) iz septembra leta 2018 je pisalo, da EU podcenjuje dejstvo, da bodo zaradi prehoda na množično proizvodnjo električnih vozil izgubljena številna delovna mesta. Pri ACEA-ju so poudarili, da bodo imela električna vozila vpliv na zaposlovanje v prihodnje.

Več ukinjenih kot na novo odprtih delovnih mest

Kot prva sta množična odpuščanja napovedala proizvajalca premijskih vozil Audi in Daimler. Pri Audiju so sicer napovedali, da bodo zaradi prehoda na elektrifikacijo in digitalizacijo ustvarili novih 2.000 delovnih mest, a bodo morali hkrati odpuščati. Število zaposlenih v Nemčiji se bo do leta 2025 zmanjšalo za 9.500, kar pomeni 15 odstotkov današnje delovne sile v svojih tovarnah v Nemčiji. Z "mehkim odpuščanjem", predvsem rednim in predčasnim upokojevanjem nameravajo "optimizirati proizvodne zmogljivosti v dveh tovarnah v Nemčiji".

"Podjetje mora postati vitko in primerno za poslovanje prihodnost, kar pomeni, da nekateri profili delovnih mest ne bodo več potrebni, ustvarjeni pa bodo novi," so pri Audiju zapisali v izjavi za javnost. Približno 50.000 preostalih Audijevih zaposlenih v Nemčiji bo do leta 2029 dobilo t. i. garancije za delo.

Po izračunih EU-ja bi lahko do leta 2030 v avtomobilski industriji delo izgubilo 16.600 ljudi. Hkrati pa predvidevajo, da se bo več ljudi zaposlilo v elektrosektorju. Foto: Ford

Audi bo racionaliziral svoje nemške tovarne v Ingolstadtu in Neckarsulmu, kjer na leto proizvede 450.000 oziroma 225.000 vozil, v obeh tovarnah pa bodo začeli proizvajati električna vozila. Audijevi pogovori s sindikati o zmanjšanju števila delovnih mest so se sicer vlekli mesece

Daimler bo odpuščal po vsem svetu

Po Audiju so tudi pri Daimlerju napovedali krčenje števila delovnih mest. V naslednjih treh letih bodo po vsem svetu zmanjšali število zaposlenih za vsaj 10.000. Stroške bodo zmanjšali v korist naložb v električna vozila, hkrati pa se bodo spopadli tudi s padanjem prodaje.

Daimler, ki je lastnik Mercedes-Benza, je razkril, da bodo delovno silo zmanjšali za tri odstotke. V Nemčiji, kjer zaposlujejo največ ljudi, bodo delavcem ponudili odpravnine in predčasno upokojitev.

Po besedah Wilfrieda Portha, člana uprave, zadolženega za človeške vire, ki jih povzema Automotive News Europe naj bi šlo za krčenje vsaj 10.000 delovnih mest. V podjetju je bilo konec tretjega četrtletja leta zaposlenih 304.680 ljudi. Zmanjšanje delovnih mest je namenjeno varčevanju, do konca leta 2022 naj bi na ta način privarčevali več kot milijardo evrov.

Pri Audiju bodo samo v Nemčiji število zaposlenih znižali za 7.500, pri Daimlerju bo po svetu ta številka vsaj petmestna. Foto: AP

"Avtomobilska industrija je sredi največje preobrazbe v svoji zgodovini," so v pojasnilu za javnost zapisali v Daimlerju.

BMW z drugačno strategijo

Poleg zmanjšanja števila delovnih mest bo zaposlenim ponujena še možnost, da delajo manj ur. Delavce naj bi zaposlovali tudi samo za določen čas. Tudi BMW znižuje bonuse za delavce, s ciljem nižanja stroškov dela, vendar se bodo tako "drastičnim ukrepom" za zdaj izognili.

Avtomobilska industrija se že spoprijema z izzivi, kako doseči povprečje v svoji modelski paleti 95 gramov izpustov ogljikovega dioksida na kilometer poti. Foto: EPA

Manj vrtljivih delov, manj mehanskih komponent

Proizvodnja in vzdrževanje električnih vozil sta veliko manj kompleksni v primerjavi s klasičnimi dizelskimi ali bencinskimi modeli vozil. Električni motor in električni pogon imata veliko manj vrtljivih oziroma gibljivih delov ter manj mehanskih komponent kot motorji na notranje zgorevanje.

Pri ACEA-ju, ki ga sestavlja 15 največjih proizvajalcev vozil v Evropi, so pred letom dni še opozorili, da bo industrija močno prizadeta, če se bo zaradi strogih emisijskih norm množično obrnila proti elektrifikaciji. Kar se zdaj dogaja ‒ oziroma pri EU-ju načrtujejo emisije CO2 do leta 2030 dodatno znižati za 30 odstotkov. To pomeni, da bo cilje praktično nemogoče doseči brez množične elektrifikacije in hibridizacije modelov avtomobilov.