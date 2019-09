Fordova raziskava je pokazala, da 60 odstotkov mladih prezre opozorilo na nizko raven goriva in skuša na vsak način pripeljati domov, četudi na hlape. In kar je najhuje – 27 odstotkov moških, starih med 17. in 19. letom, je imelo prometno nesrečo že v prvem letu po izpitu. Foto: Newspress

»Ali bi ključe avtomobila dali z lažjim srcem vašemu otroku, če bi vedeli, da imate dostop do kamere, ki ga spremlja med vožnjo v vozilu in razkriva, kaj počne v avtomobilu,« se v oddaji Avtomobilnost sprašujeta Andrej Brglez in David Urankar, ki se navezujeta na nove možnosti, ki jih ponuja tehnologija staršem.

Gre za e-asistenta, ki ponuja nadzor nad otroki, ki tudi pri družinskem avtomobilu dobiva srhljive razsežnosti. »Da bi gledal, kaj počne otrok za volanom avtomobila, je nekaj srhljivega,« pravi Brglez, mi pa vas v tokratni anketi Avtomobilnosti sprašujemo: Ali bi lažje svojemu otroku zaupali ključe avtomobila, če bi ga lahko med vožnjo gledali v živo?

Vozniški izpit za večjo svobodo

Imeti vozniški izpit in samostojno voziti avto je želja številnih, ki dopolnijo 18 let. Avto pomeni določeno vrsto svobode, še posebej, če gre za vožnjo s skupino prijateljev.

Vendar pa kljub uspešno opravljeni glavni vožnji in pridobitvi vozniškega izpita številni starši še vedno oklevajo pri predaji avtomobilskih ključev mlademu vozniku, saj so zaskrbljeni za varnost svojih otrok na cesti. Še posebej, ker so z 18 leti na mladostniški stopnji, ko so še zelo ranljivi.

Ford je ob predstavitvi sistema MyKey predstavil raziskavo, v kateri so ugotovili, da 90 odstotkov mladih vozi s preglasno glasbo in tako lahko hitro presliši dogajanje v prometu. Foto: EPA

Konfliktni pristopi do vožnje lahko privedejo do zaostrenih odnosov med starši in njihovimi najstniki. Da bi se temu izognili, so danes na trgu že napravice, ki s pomočjo GPS-sledilnih naprav in kamer ustvarijo varnostno mrežo. Te naprave lahko starše povezujejo z otroki med vožnjo, ne da bi jih motili pri pogostih vprašanjih, povezanih s potjo.

Spremljanje prek GPS-a in kamere

Gre za naprave, ki jih je mogoče dodatno namestiti v vozilo. Ker gre za naprave, ki so dostopne prek mobilne aplikacije, lahko starši v realnem času dobijo posodobitve potovanja, ki jih opravijo otroci.

Naprave imajo po navadi vgrajeno dvojno kamero z mikrofonom za zagotavljanje zvočnih in videoposnetkov, tako notranjih kot zunanjih pogledov na vozilo. Sistem GPS omogoča sledenje lokacije avtomobila v realnem času, tudi z visoko natančnostjo. Različna opozorila, ki jih ponujajo naprave, zagotavljajo takojšnje informacije o kršitvi varnostnih predpisov voznika oziroma drugih potnikov v avtomobilu.

Starši lahko omejujejo hitrost vožnje ali glasnost avtoradia

Razvijalci so prepričani, da lahko taka naprava pomaga pri reševanju številnih varnostnih pomislekov staršev glede vožnje svojih otrok. Na primer, če niso prepričani o voznih sposobnosti svojega otroka, si lahko pogledajo posnetke o njegovi vožnji v vozilu in zunaj vozila. Tako lahko preverijo, ali otroci upoštevajo prometna pravila, ali vozijo razumno ali ne.

Izpostavljenost mladih do 25. leta je za nesreče zelo visoka. Po besedah prometnih psihologov se veliko teh nesreč zgodi tudi zaradi pritiskov prijateljev, ki silijo voznika k dokazovanju in prehitri vožnji, čeprav bi sam v avtomobilu ravnal popolnoma drugače. Foto: G. Pr.

Starši zlahka prepoznajo dobro ali slabo družbo svojega otroka, vedo natančno lokacijo najstniških otrok v tranzitu ali pa vedo, kam so se napotili. Če starši zamudijo sledenje v realnem času, lahko dodatno predvajajo pot, ki jo je prevozil avtomobil, ki ga je vozil njihov otrok.

Starši lahko celo omejijo hitrost vozila in glasnost avtoradia. Ko najstniki v avtomobilu prekršijo nastavitve, starši na telefon prejmejo opozorilo oziroma obvestilo o kršitvi.

Zamisel ni nova

Gre za naslednjo generacijo naprav, namenjenih mladim voznikom, ki smo jih spoznali že pred leti. Tako je Ford že pred skoraj desetletjem predstavil tehnologijo MyKey, ki deluje s pomočjo administratorskega ključa vozila, s pomočjo katerega lahko starši prilagodijo nekatere nastavitve avtomobila, do katerih nato mladi voznik z drugim ključem nima dostopa.

Na primer, avtoradio lahko vključi šele, ko je pripasan, omejeno ima glasnost poslušanja, starši lahko nastavijo največjo dovoljeno hitrost, ki, če jo mladi voznik preseže, sproži zvočne signale v vozilu. Prav tako voznik ne more izklopiti določenih sistemov v vozilu, povezanih z varnostjo.