Testne lutke za simulacijo trkov v avtomobilski industriji poznajo že iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Na začetku so za preizkus trdnosti karoserije uporabljali kar kadavre, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so začeli uporabljati testne lutke. Foto: ADAC

Pri neodvisnem evropskem konzorciju trdijo, da se je s spremembami testnih lutk izboljšala tudi stopnja preživetja različno visokih in težkih potnikov, kritiki sedanjega sistema pa opozarjajo na pomanjkljivosti, piše britanski Auto Express.

Glede na nedavno razkrite akademske raziskave in podatke o nesrečah so ženske v primeru trčenja v veliko večji nevarnosti kot moški. V laboratoriju za biomehaniko na Univerzi v Virginiji v ZDA tako ocenjujejo, da je pri ženski, ki je v vozilu pripasana z varnostnim pasom, v primerjavi z moškim možnost, da bo v trku resno poškodovana, večja kar za 73 odstotkov.

Glava bolj zaniha

Ženske, ki sedijo na zadnjih sedežih, v primeru trčenju zaradi manjše mase in velikosti, sune bolj naprej kot moške, tudi če so pripasane, zaradi česar glava bolj zaniha kot pri moških, s tem pa je tudi večje tveganje za poškodbe. Dodatna težava so trdni avtomobilski sedeži, ki v primeru lažjih potnikov delujejo kot trampolin.

Uporabljali so "moške" testne lutke

Kritike letijo tudi na neodvisni evropski konzorcij Euro NCAP, predvsem zato, ker naj bi testne lutke za preizkus trčenj in varnosti vozil diskriminirale ženske. Preskusne lutke, ki jih Euro NCAP uporablja za simulacijo odraslih potnikov, so do leta 2015 temeljile izključno na simulaciji povprečnih moških potnikov, ki so bile izdelane tako, da je bila polovica moških potnikov večja in težja, polovica pa manjša in lažja od testne lutke. Šele pred petimi leti so uvedli tako lutko tudi za primer ženske populacije.

V bližnji prihodnosti bodo izdelali tudi lutke, ki bodo simulirale starejše voznike. Analitiki razkrivajo, da je pri starejših od 50 let kar 20 odstotkov več možnosti za resne poškodbe v prometni nesreči že pri nizkih hitrostih do 50 km/h, pri starejših od 80 let pa je verjetnost hujših poškodb že 40-odstotna. Foto: BoBo

Strukture vozil so bile premalo trdne

Pri Auto Expressu so tehničnega direktorja Euro NCAP-a Richarda Schrama vprašali, zakaj so ženske navidezno spregledane.

"Upam si trditi, da v prvih 20 letih (Euro NCAP je bil ustanovljen leta 1997) ni imelo pomena, kakšno lutko smo vzeli za test," pravi Schram, ki pojasnjuje: "Strukture vozil so bile tako slabe, da bi ne glede na to, katero lutko bi uporabili v testu, povsod dobili slabe rezultate glede preživetja."

Eden izmed vzrokov je tudi ta, da moški, ki predstavljajo 49 odstotkov evropskega prebivalstva, stradajo v kar 76 odstotkih primerov prometnih nesreč s smrtnim izidom. Pri Euro NCAP-u trdijo, da so tudi zato na začetku uporabili lutko, ki simulira povprečno visokega in težkega moškega.

1,75 metra in 75 kilogramov

Schram je pojasnil: "Od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja so testne lutke temeljile na populaciji ameriške vojske. Ugotovili so 95. percentil, 50. percentil in peti percentil. Na voljo so bile tri lutke. Lahko bi vzeli povprečnega človeka, takega z večjim zgornjim ali manjšim spodnjim delom. V idealnem primeru bi uporabili kombinacijo, vendar to ni bilo izvedljivo s stališča stroškov in razvoja."

Izbrali so povprečnega moškega in naredili testno lutko. Ta je bila visoka 1,75 metra in je tehtala 75 kilogramov. S tem so zajeli večji del prebivalstva. Schram je prepričan, da proizvajalcev, če bi začeli z majhno lutko, morda ne bi prepričali v izboljšave, saj bi zajeli le manjši del prebivalstva.

Nove lutke bodo proizvajalcem avtomobilov pomagale pri nadaljnjem razvoju vozil, saj bodo med testi trčenj ponujale štirikrat več informacij od zdajšnjih lutk. V trenutku nesreče bo mogoče izmeriti učinkovitost zadrževalnih sistemov in različne sile, ki delujejo na telo, ko ga zategne varnostni pas. Foto: Euro NCAP

"50-odstotna lutka danes, vsaj na Nizozemskem, ni pristranska do moškega ali ženskega spola," dodaja Schram in pojasnjuje, da se sicer imenuje moška lutka, vendar meni, da poimenovanje morda ni najbolj pravo.

K temu doda dejstvo, da je bila v devetdesetih letih struktura vozila tako slaba, da lutke ne bi preživele trčenja, kamor koli bi jih postavili. Tako jim je uspelo proizvajalce vozil prepričati, da izboljšajo strukturo, uvedejo zmečkljive cone, zračne blazine, ki so močno izboljšale trdnost in varnost vozil v primeru trčenja.

Ženske sedijo bližje volanu

Schram je odgovoril tudi na očitke raziskave, da imajo ženske večje možnosti za hude poškodbe pri trčenju kot moški: "Če brskamo po statistiki, ugotovimo, da je tveganje večje, ampak moramo ločiti med velikim, srednje velikim in majhnim tveganjem. Če ponazorim na primeru zloma reber, je možnost večja za pet odstotkov, kar je majhno tveganje. Publikacije, ki razkrivajo, da so ženske 73-odstotno ali 78-odstotno bolj ogrožene, predvidevajo zelo redke primere nesreč."

Zakaj so ženske v prometnih nesrečah bolj ogrožene? "V biološkem smislu so ženske nekoliko šibkejše, težava je tudi, ker sedijo bližje volana," še pravi Schram.

S čezmerno težo je tveganje za smrt v nesreči večje

Danes pri preizkušanju varnosti neodvisni organizaciji, evropski Euro NCAP in ameriški NHTSA, uporabljata tri tipe lutk, ki predstavljajo odraslega moškega in žensko ter otroka.

Testne lutke zaradi naraščajoče debelosti pridobile težo. Foto: Euro NCAP

Pred petimi leti je vodilna na področju razvoja testnih lutk, ameriška družba Humanetics, predstavila novo generacijo lutk, poimenovano Thor. Zaradi naraščajoče debelosti, kar 30 odstotkov Američanov je pretežkih, se mora prilagajati tudi avtomobilska industrija. Ljudje s čezmerno težo imajo kar 78 odstotkov več možnosti, da umrejo v prometni nesreči, kažejo raziskave.

"Ljudje se najbolj redijo po 35. letu starosti. Čezmerna teža vpliva na način sedenja za volanom in s tem tudi na varnost pri vožnji," pravi direktor Humaneticsa Chris O'Connor. Prav zato so že izdelali lutko, ki tehta kar 123 kilogramov.