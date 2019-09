Twitter je gorel od slovenskih zastav, mišic in srčkov. Foto: Twitter

Polfinalno tekmo evropskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko so spremljali tudi slovenski vrhunski športniki, ki so raztepeni po svetu. Navijači so se strinjali, da je Zdravljica "a capella", o kateri zdaj govori že vsa Evropa, v izvedbi tisočerih navijaških grl v dvorani nepozabna, da je povzročila mravljince vsem v dvorani in tudi prek televizijskih zaslonov.

Slovenski hokejski zvezdnik onkraj luže Anže Kopitar je prek Twitterja objavil posnetek Zdravljice iz dvorane Stožice in besedilo himne, zraven pa dodal slovenske zastave in ključnik #proudSlovenian oziroma ponosni Slovenec. Njegov tvit je retvitala tudi nekdanja smučarska šampionka Tina Maze, ki je dodala tri rdeča srca in zapisala: "Naj ta energijski val pelje do čistega vrha! Brawo pobi!"

Odbojkarji so navduševali s svojo srčno in borbeno igro na parketu, ki niti njihovih športnih kolegov, vajenih takšnih preizkušenj, ni pustila hladnih. Košarkarski čudežni deček Luka Dončić je ves teden tudi prek Twitterja navijal za slovenske odbojkarje, tako je bilo tudi včeraj, čeprav je ravno med tekmo sedel na zobozdravniškem stolu. Ob začetku jih je spodbujal, tako kot tudi smučarski skakalec Peter Prevc, na koncu pa se veselil.

Prav tako košarkarski zvezdnik Goran Dragić, ki je po zmagi navdušeno zapisal: "Vsa Slovenija v Pariz, gremo po zlato!!!"

Radijski voditelj Iztok Gustinčič pa se je duhovito vprašal: "Letos bomo prvaki, si predstavljaš ... 2 mio ljudi, odbojka + košarka + še miljavžnt športov. A sploh kdo pri nas dela ali so vsi samo prvaki?"

Odbojkarski zvezi in junakom sinočnje tekme so čestitali tudi številni slovenski klubi, panožne zveze in olimpijski komite.